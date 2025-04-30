Google разрешит начальникам ставить более высокие оценки большему числу сотрудников — чтобы у последних был стимул лучше стараться

Чем выше оценка, тем больше вознаграждение — в виде денег или долевых инструментов.О планах Google рассказало Business Insider со ссылкой на письмо сотрудникам. «Для достижения поставленных целей высокая производительность важна как никогда прежде», — подчеркнула компания.Теперь больше специалистов по итогам ежегодного перформанс-ревью смогут получить оценку «Выдающийся вклад» — одну из высших в системе.Google также расширит «дискреционный» бюджет на премии тем, чей вклад посчитают «существенным». Начальники не обязаны тратить весь, но если захотят сильнее поощрить эффективных сотрудников, то такая возможность будет.На общем бюджете корпорации это не отразится, потому что бонусы менее продуктивным работникам могут, наоборот, сократить.Источник фото: BloombergВ апреле 2025 года Business Insider узнало, что Microsoft в США предложит малоэффективным сотрудникам пройти программу повышения производительности или уволиться с компенсацией.Полина ЛааксоКарьера10 мар«Чем больше низкопроизводительных сотрудников компания уволит, тем меньше у неё останется высокопроизводительных» Хотя рассчитывает бизнес на обратное, пишет Business Insider.#новости