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Полина Лааксо
Карьера

Google разрешит начальникам ставить более высокие оценки большему числу сотрудников — чтобы у последних был стимул лучше стараться

Чем выше оценка, тем больше вознаграждение — в виде денег или долевых инструментов.

  • О планах Google рассказало Business Insider со ссылкой на письмо сотрудникам. «Для достижения поставленных целей высокая производительность важна как никогда прежде», — подчеркнула компания.
  • Теперь больше специалистов по итогам ежегодного перформанс-ревью смогут получить оценку «Выдающийся вклад» — одну из высших в системе.
  • Google также расширит «дискреционный» бюджет на премии тем, чей вклад посчитают «существенным». Начальники не обязаны тратить весь, но если захотят сильнее поощрить эффективных сотрудников, то такая возможность будет.
  • На общем бюджете корпорации это не отразится, потому что бонусы менее продуктивным работникам могут, наоборот, сократить.
Источник фото: Bloomberg
Источник фото: Bloomberg
  • В апреле 2025 года Business Insider узнало, что Microsoft в США предложит малоэффективным сотрудникам пройти программу повышения производительности или уволиться с компенсацией.
Полина Лааксо
Карьера
«Чем больше низкопроизводительных сотрудников компания уволит, тем меньше у неё останется высокопроизводительных»

Хотя рассчитывает бизнес на обратное, пишет Business Insider.

Марк Цукерберг. Источник фото: Vanity Fair

#новости

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