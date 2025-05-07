HeadHunter: самая высокая средняя предлагаемая зарплата в мае 2025 года составила 275 тысяч рублей

Столько компании готовы платить дата-сайнетистам.Самые большие средние зарплаты в России в мае 2025 года готовы были предложить ИТ-специалистам, следует из исследования рекрутингового сервиса HeadHunter, данные которого есть в распоряжении «Газеты.Ru».Больше всех готовы предложить дата-сайентистам — в среднем 275 тысяч рублей в месяц, что в 3,7 раза больше, чем в целом по рынку. На втором месте руководители группы разработки — 250 тысяч рублей. На третьем — DevOps-инженеры, которым компании готовы платить 219,2 тысячи рублей. На четвёртом — коммерческий директор, сумма зарплаты не указана, но отмечается, что она в 2,7 раза больше по рынку.В топ-10 также попали брокеры (194,4 тысячи рублей), операционный директор (194 тысячи рублей), директор по маркетингу и PR (190 тысяч рублей), директор по информационным технологиям (187 тысяч рублей), финансовый директор (184,2 тысячи рублей) и технический директор (179,4 тысяч рублей).Самые низкие средние зарплаты предлагают дворникам (38,9 тысячи рублей), уборщикам (41,3 тысячи рублей), мерчандайзерам (46,1 тысячи рублей), воспитателям и няням (47,4 тысячи рублей) и охранникам (51 тысяча рублей).#новости #зарплата