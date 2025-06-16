Гендиректор Renault Лука де Мео покинет компанию после пяти лет на посту

По информации Le Figaro, он возглавит Kering, которая владеет Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent и другими брендами. Лука де Мео. Фото Reuters Де Мео покинет должность главы Renault в июле 2025 года, пишет Reuters со ссылкой на сообщение автопроизводителя. В компании добавили, что он планирует заняться «другой деятельностью за пределами автопрома».По данным французской газеты Le Figaro, Де Мео может сменить Франсуа Пино на посту гендиректора Kering, которая контролирует бизнес Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Balenciaga и других модных домов. В компании отказались комментировать информацию газеты.Де Мео проработал в Renault пять лет. Он провёл масштабное сокращение расходов, сделал акцент на разработке гибридных машин и электрокаров, а также пересмотрел многолетнее стратегическое партнёрство с Nissan, отмечает Reuters. Весной 2025 года концерны договорились о снижении процента перекрёстного владения акциями друг друга с 15% до 10%.Акции Renault за время работы Де Мео выросли на 90%, пишет агентство. Компания показала наибольший рост капитализации среди европейских производителей. Например, у нидерландской Stellantis (Chrysler, Opel, Citroën) она за тот же период выросла на 15%, а у Volkswagen Group — упала на 38%.#новости #renault