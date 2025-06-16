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Артур Томилко
Карьера

Гендиректор Renault Лука де Мео покинет компанию после пяти лет на посту

По информации Le Figaro, он возглавит Kering, которая владеет Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent и другими брендами.

Лука де Мео. Фото Reuters 
Лука де Мео. Фото Reuters 
  • Де Мео покинет должность главы Renault в июле 2025 года, пишет Reuters со ссылкой на сообщение автопроизводителя. В компании добавили, что он планирует заняться «другой деятельностью за пределами автопрома».
  • По данным французской газеты Le Figaro, Де Мео может сменить Франсуа Пино на посту гендиректора Kering, которая контролирует бизнес Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Balenciaga и других модных домов. В компании отказались комментировать информацию газеты.
  • Де Мео проработал в Renault пять лет. Он провёл масштабное сокращение расходов, сделал акцент на разработке гибридных машин и электрокаров, а также пересмотрел многолетнее стратегическое партнёрство с Nissan, отмечает Reuters. Весной 2025 года концерны договорились о снижении процента перекрёстного владения акциями друг друга с 15% до 10%.
  • Акции Renault за время работы Де Мео выросли на 90%, пишет агентство. Компания показала наибольший рост капитализации среди европейских производителей. Например, у нидерландской Stellantis (Chrysler, Opel, Citroën) она за тот же период выросла на 15%, а у Volkswagen Group — упала на 38%.

#новости #renault

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