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Евгения Евсеева
Карьера

Гендиректором Coffee Like стал бывший глава франчайзи Rostic’s

Алексей Чижов возглавлял ООО «Эй Кей Раша», пока не ушёл из компании в 2024 году.

  • Главой управляющего сетью Coffee Like ООО «Кофе Лайк» и входящего в группу ООО «Логистика кофе» 18 июля 2025 года стал Алексей Чижов, обратил внимание «Коммерсантъ» на данные в базе СПАРК.
  • Чижов подтвердил изданию, что уже три месяца работает в компании. По его словам, в конце 2024 года сеть кофеен купили новые инвесторы и «позвали его, чтобы кратно масштабировать бизнес».
  • Раньше он возглавлял ООО «Эй Кей Раша» — одного из крупнейших франчайзи Rostic’s. В конце 2024-го он ушёл из компании — после того, как её собственником стал владелец франшизы «Юнирест».
  • Сеть Coffee Like в 2013 году основал блогер и предприниматель Аяз Шабутдинов (с ноября 2023 года он находится под арестом по обвинению в мошенничестве с образовательными курсами). Его партнёром был Зуфар Гарипов, который вышел из бизнеса в 2017 году, пишет Forbes. В 2018-м Шабутдинов продал компанию совладельцам издательства «АСТ» Павлу Гришкову и Александру Богуславскому и другим акционерам.
  • В октябре 2024 года сеть кофеен купила группа компаний «Инвеллект». После этого глава Coffee Like Антон Макаров покинул компанию, чтобы «сосредоточится на собственных проектах».
  • По собственным данным Coffee Like, сеть насчитывает 1100 кофеен по всей России. Выручка за 2023 год составила 5,8 млрд рублей. По данным «Контур Фокуса», выручка ООО «Кофе Лайк» в 2024 году — 376,1 млн рублей, чистая прибыль — 140,1 млн рублей. Выручка ООО «Логистика Кофе» — 1,1 млрд рублей, чистая прибыль — 108,8 млн рублей.

#новости #coffelike

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