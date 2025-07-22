Гендиректором Coffee Like стал бывший глава франчайзи Rostic’s

Алексей Чижов возглавлял ООО «Эй Кей Раша», пока не ушёл из компании в 2024 году. Главой управляющего сетью Coffee Like ООО «Кофе Лайк» и входящего в группу ООО «Логистика кофе» 18 июля 2025 года стал Алексей Чижов, обратил внимание «Коммерсантъ» на данные в базе СПАРК. Чижов подтвердил изданию, что уже три месяца работает в компании. По его словам, в конце 2024 года сеть кофеен купили новые инвесторы и «позвали его, чтобы кратно масштабировать бизнес».Раньше он возглавлял ООО «Эй Кей Раша» — одного из крупнейших франчайзи Rostic’s. В конце 2024-го он ушёл из компании — после того, как её собственником стал владелец франшизы «Юнирест».Сеть Coffee Like в 2013 году основал блогер и предприниматель Аяз Шабутдинов (с ноября 2023 года он находится под арестом по обвинению в мошенничестве с образовательными курсами). Его партнёром был Зуфар Гарипов, который вышел из бизнеса в 2017 году, пишет Forbes. В 2018-м Шабутдинов продал компанию совладельцам издательства «АСТ» Павлу Гришкову и Александру Богуславскому и другим акционерам.В октябре 2024 года сеть кофеен купила группа компаний «Инвеллект». После этого глава Coffee Like Антон Макаров покинул компанию, чтобы «сосредоточится на собственных проектах».По собственным данным Coffee Like, сеть насчитывает 1100 кофеен по всей России. Выручка за 2023 год составила 5,8 млрд рублей. По данным «Контур Фокуса», выручка ООО «Кофе Лайк» в 2024 году — 376,1 млн рублей, чистая прибыль — 140,1 млн рублей. Выручка ООО «Логистика Кофе» — 1,1 млрд рублей, чистая прибыль — 108,8 млн рублей.#новости #coffelike