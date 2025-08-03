У головной структуры сети Burger King в России впервые за 15 лет сменился гендиректор — «Коммерсантъ»

Им стал Сергей Козлов, до этого работавший в структурах компании.Источник: Global Look PressКозлов сменил гендиректора ООО «Бургер Рус» Дмитрия Медового, возглавлявшего компанию с 2009 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные системы СПАРК.Новый глава уже работал в структурах Burger King. В 2021–2022 годах Козлов владел и управлял ООО «Бургер Тех», а с марта 2022 по апрель 2024 года был гендиректором «Бургер Рус Поволжье». По данным на 2025 год, он числится учредителем и гендиректором ООО «Новый путь» — правообладателем товарных знаков «Бургер Дом», «БК», «Огонь и бургеры» и «Вот так бургер!».В Burger King отказались комментировать смену руководства. Козлов не ответил на запрос издания.#новости #burgerking