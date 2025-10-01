Профсоюз «АвтоВАЗа» опроверг сообщения о массовых увольнениях из-за сокращения зарплат

«Массовых увольнений нет. Обычная текучка, кто-то увольняется, кто-то устраивается», — рассказал «РИА Новости» председатель союза. Источник фото: «Лада Онлайн»О том, что сотрудники «АвтоВАЗа» якобы массово увольняются из-за уменьшения зарплат, написал Telegram-канал Mash. По словам его анонимных собеседников, летом 2025 года рабочих «обязали подписать дополнительные соглашения о сокращённой неделе, а премии и сверхурочные исчезли».С 28 июля по 17 августа производитель уходил в традиционный корпоративный отпуск. Как передаёт Mash, после выхода из него «десятки» сотрудников «сразу подали заявления». Руководство, по слухам, «уговаривает остаться».23 сентября 2025 года Mash сообщил, что «АвтоВАЗ» якобы ещё в июле 2025 года прекратил выпуск седана Lada Aura из-за низкого спроса. «АвтоВАЗ» тогда тоже опроверг слухи и подчеркнул, что не считает Mash «источником информации».С 29 сентября компания перешла на четырёхдневную рабочую неделю. Предположительно — на полгода. Если ситуация с продажами автомобилей улучшится, то вернуться к пятидневке могут и раньше.#новости #автоваз