Данила Бычков
Карьера

Сотрудники Instagram* в США должны будут вернуться в офис на пятидневку с февраля 2026 года — Business Insider

Это должно сделать компанию «более гибкой и креативной».

Источник: Business Insider
  • О возвращении сотрудников Instagram* на полную рабочую неделю пишет Business Insider со ссылкой на внутренние документы компании. Изменение коснётся работников в США.
  • Глава Instagram* Адам Моссери в документе под названием «Построение победной культуры в 2026 году» отметил, что возвращение сотрудников в офис должно сделать компанию «более гибкой и креативной» на фоне усиливающейся конкуренции.
  • Кроме того, Instagram* призвал сотрудников отказываться от встреч, которые мешают работе. Каждые полгода компания будет пересматривать количество рабочих встреч, оставляя только «самые необходимые».
  • Аналогичное решение о возвращении сотрудников в офисы на пятидневку в январе 2025 года принял Amazon. Впоследствии некоторые работники жаловались на нехватку рабочих мест, переговорок и парковок. В итоге компания смягчила требования для некоторых подразделений.
  • Другие технологические компании, включая Apple, Alphabet и Microsoft, заняли более «мягкую» позицию, отмечает BI. Они просят сотрудников приходить в офис не меньше трёх раз в неделю.
Артур Томилко
Карьера
Технологические компании в США усиливают требования по возвращению сотрудников в офисы — но средняя посещаемость практически не растёт

Процесс тормозят как сами работники, так и организационные трудности вроде нехватки рабочих мест.

Фото Washington Post 

*Meta, которая владеет Instagram, признана в России экстремистской и запрещена.

