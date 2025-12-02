Сотрудники Instagram* в США должны будут вернуться в офис на пятидневку с февраля 2026 года — Business Insider

Это должно сделать компанию «более гибкой и креативной».Источник: Business InsiderО возвращении сотрудников Instagram* на полную рабочую неделю пишет Business Insider со ссылкой на внутренние документы компании. Изменение коснётся работников в США.Глава Instagram* Адам Моссери в документе под названием «Построение победной культуры в 2026 году» отметил, что возвращение сотрудников в офис должно сделать компанию «более гибкой и креативной» на фоне усиливающейся конкуренции.Кроме того, Instagram* призвал сотрудников отказываться от встреч, которые мешают работе. Каждые полгода компания будет пересматривать количество рабочих встреч, оставляя только «самые необходимые».Аналогичное решение о возвращении сотрудников в офисы на пятидневку в январе 2025 года принял Amazon. Впоследствии некоторые работники жаловались на нехватку рабочих мест, переговорок и парковок. В итоге компания смягчила требования для некоторых подразделений.Другие технологические компании, включая Apple, Alphabet и Microsoft, заняли более «мягкую» позицию, отмечает BI. Они просят сотрудников приходить в офис не меньше трёх раз в неделю.Артур ТомилкоКарьера23 сентТехнологические компании в США усиливают требования по возвращению сотрудников в офисы — но средняя посещаемость практически не растёт Процесс тормозят как сами работники, так и организационные трудности вроде нехватки рабочих мест. *Meta, которая владеет Instagram, признана в России экстремистской и запрещена.#новости #instagram