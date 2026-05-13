Артур Томилко
Карьера

«Не хотите работать на фабрике по извлечению данных?»: сотрудники Meta* в США и Великобритании начали собирать подписи против системы отслеживания движений мыши на рабочих компьютерах — Reuters

В офисах компании распространяют листовки с призывами присоединиться к протесту.

Фото Bloomberg
  • Листовки появляются в переговорных, на вендинговых автоматах и диспенсерах для туалетной бумаги, пишет Reuters со ссылкой на фотографии из офисов Meta*.
  • Они содержат призыв подписать онлайн-петицию против использования системы для отслеживания движений мыши на рабочих компьютерах и лозунг: «Не хотите работать на фабрике по извлечению данных о сотрудниках?».
  • По словам издания, многие сотрудники считают, что компания собирает данные для обучения ИИ-агентов, которые заменят их в будущем. Сбор подписей развернулся на фоне планов Meta* сократить до 20% штата, о которых Reuters писало в марте 2026 года. В апреле компания подтвердила, что сократит примерно 8000 человек и не будет нанимать специалистов на 6000 открытых позиций.
  • О том, что компания собирается отслеживать движения мыши и нажатия клавиш на компьютерах сотрудников, издание рассказало в апреле. Представитель Meta* тогда сообщил, что собранные данные не будут использовать для оценки эффективности сотрудников или других целей, помимо обучения ИИ.

*Meta признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #meta

38 комментариев