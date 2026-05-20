Samsung достигла предварительного соглашения с профсоюзом — забастовку, в которой могли принять участие несколько десятков тысяч человек, отложили

Условия договора пока неизвестны.Источник: SeongJoon Cho / BloombergЮжнокорейская компания достигла предварительного соглашения с работниками по вопросу зарплаты, передаёт Bloomberg со ссылкой на Samsung. Детали соглашения неизвестны.Профсоюз подтвердил, что отложил забастовку, запланированную с 21 мая по 7 июня 2026 года. Около 48 тысяч его членов смогут проголосовать по соглашению с 22 по 27 мая, пишет Reuters. До этого сообщали, что голосование проведут 23-28 мая.Соглашение заключили после нескольких дней переговоров и их срывов, отмечают издания. Ещё утром 20 мая в профсоюзе подтверждали, что забастовка состоится. Вмешаться пришлось министру труда Киму Ён Хуну — он пригласил обе стороны на ещё одни переговоры и за полтора часа до полуночи по местному времени стороны сумели договориться.Около 30 тысяч сотрудников Samsung провели митинг у завода компании в апреле 2026 года. Тогда же анонсировали забастовку. Профсоюз требовал отменить ограничения на выплату бонусов, выделить на них 15% операционной прибыли и прописать это в трудовых договорах, уточняет Bloomberg.Работники ссылались на опыт SK Hynix, которая в 2025 году согласилась отчислять 10% годовой операционной прибыли в фонд премирования сотрудников.Samsung предложила выделить 10% операционной прибыли на бонусы, а также единовременные компенсации. Руководство компании отмечало, что в долгосрочной перспективе требования профсоюза будет сложно исполнять, отмечает агентство.Правительство Южной Кореи предупреждало, что забастовка может «вызвать хаос» в экономике, пишет WSJ: на Samsung приходится около 23% общего экспорта страны и «26% местного фондового рынка». Остановка производства чипов может стоить до 1 трлн южнокорейских вон ($667 млн) в день. В аналитической Morningstar оценивали: 18-дневная забастовка может сократить операционную прибыль компании примерно на 5% в 2026 году.#новости #samsung