Александр Агапитов рассказал в интервью, чтобы сделал бы по-другому и стоила ли игра свеч.

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В августе 2021 года в соцсетях разошёлся скриншот письма Александра Агапитова. Основатель компании Xsolla, которая создаёт платёжные решения для разработчиков и издателей видеоигр, писал об увольнении почти 150 человек. Их активность в рабочих чатах, почте, документах и дашбордах проанализировала «команда биг дата» и пометила как «невовлечённых и малопродуктивных».

Основателя многие раскритиковали за причину увольнений и тон письма. Спустя пять месяцев Агапитов рассказал vc.ru, какие уроки вынес из этой истории, как работает система оценки сейчас и что мотивирует сотрудников.

В августе вы объясняли, что Xsolla перестала показывать рост в 40% и, чтобы это компенсировать, сократила 10% сотрудников, которые получали самые маленькие зарплаты. Как вы оцениваете теперь, это решение помогло, рост ускорился?

Нет, рост не ускорился, мы так быстро не можем развернуться — мы не та компания, которая живёт кварталами. Рост по-прежнему на уровне 25%. Но настоящая причина того, что я написал — это сделавшее меня знаменитым письмо о том, что были люди, которые не совсем вовлечены в работу. «Невовлечённость», наверное, уже стала мемом.

С переходом на удалёнку в Xsolla появилась проблема, что до некоторых людей стало невозможно достучаться. Мы многое перевели в письменный вид, что на мой взгляд, очень правильно. Для большого количества сотрудников, и в том числе для меня, это рост над собой в каком-то смысле. И в список (на увольнение — vc.ru) попали люди, которые не читали сообщения компании или не отвечали в опросах. Это важные документы, о видении компании.

Алгоритм сработал неплохо, моё письмо было немного… Я сейчас понимаю, что легко мог быть непонятым. Меня за него сильно побили в интернете, и это письмо, если его разобрать и прочитать сейчас, может выглядеть некрасиво. Там, где я хотел самоиронично пошутить, могло выглядеть как токсичность.

Но само решение о массовых увольнениях с помощью алгоритмов было верным, сейчас вы так же бы поступили?

Ну конечно, сейчас я бы отдал список менеджерам. Я вообще понял, что при размерах нашей компании некоторые люди предпочитают быть очень формальными, держать прямо спину и так далее.

Урок в том, что многие не поняли меня и посчитали это неуважительным. Как раз те люди, которые меня не знают, на встречи со мной не ходят и другие мои письма и посты не читают. Незнакомые мне и незнакомые со мной, а я позволил себе вести себя так, будто мы все приятели.

То есть сейчас я бы действовал более формально, через менеджеров. Ещё раз — сам алгоритм отработал и выбрал людей нормально. Та часть, которая касается иррациональности людей и человеческой психологии — это урок для меня. Мне разъяснили, почему это письмо может обидеть, и я согласен.

Александр Агапитов Xsolla

Вы до сих пор используете этот алгоритм?

Алгоритм всегда дорабатывается. Данные остались, и когда нам нужно на них какие-то проблемы задетектить, не связанные даже с увольнениями, мы его используем. Ну например, если кто-то не пользуется каким-то новым инструментом, значит ему надо пройти курсы. Если не пользуется Jira, значит ему надо посмотреть видосики про Jira. В таком формате всегда будет.

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Одна из претензий сотрудников в соцсетях была непрозрачность алгоритма, непонятно, что он оценивает. Он стал прозрачным?

Думаю, что в интернете уже всё разжевали про нашу систему. Но конечно, я плачу людям зарплату не за то, что они читают мои сообщения и заполняют опросы. Я поэтому написал в письме: продуктивность и вовлечённость.

Например, я пишу о том, что мы откроем офис в Куала-Лумпур, там будет работать 300 человек — и там ещё есть вакансии кстати — и думаю, что 70-100% пермякам будет интересно переехать. Я провожу опрос, чтобы проверить, кто готов. Предполагаю, там были люди, которые подумали: «Какой нафиг Куала-Лумпур? Он там в своей Америке совсем ******* (сошёл с ума — vc.ru)».

Ладно, они имеют право на своё мнение, но выскажитесь в опросе. Там было несколько вариантов: вы хотите поехать, хотите поехать во вторую волну, вам нужно больше информации и так далее. Те люди, которые ответили положительно или отрицательно, то есть высказались, они не попали в список «равнодушных». Алгоритм отлавливал и помечал именно «невовлечённых».

Понимаете, как для меня это выглядит: все работают удалённо, иногда на нескольких работах, и вот ты проявляешь инициативу — предлагаешь кардинально изменить жизнь для их семей. Конечно, это не для всех, но это возможность. В Xsolla мы пытаемся придавать возможностям особое значение. По продуктивности есть другой набор метрик: количество тикетов, выполненных задач и так далее.

После публикации письма в августе вы говорили, что часть людей скорее всего останется после разговора с менеджерами. Сколько в итоге человек от вас ушло?

Среди тех, кто попал в список, некоторые остались. Некоторые среди тех, кто не попал, ушли сами. Те, которые засомневались в том, что мы делаем, или не поняли меня и мою позицию. Я думаю, что всего ушло чуть больше ста человек.

В Xsolla нет инструментов удержания вроде заочных опционов или бонусов. Я думал, стоит ли добавить опционы после такого урока, но всё-таки мнение не поменял. Наверное, среди этих ста человек есть люди, которые не поняли моё сообщение и приняли эмоциональное решение. Но в целом, если они засомневались в компании, пусть уходят. Я практику золотых наручников не стал добавлять.

Вообще у меня много мыслей насчёт изменения компенсаций для современных людей. Это проблема не только моей компании, но и глобально. Подводя итоги года мы не можем не заметить, что отношения между работодателем и сотрудником сильно изменились. Появилась куча удалённых работников, усилилась миграция. Экономика растёт, и технологические компании могут нанимать больше.

Мне кажется, каждый сотрудник Xsolla имеет какой-то инвестпортфель — кроме работы, они ещё покупают акции, и их доход диверсифицировался. В будущем эта тенденция совершенно точно усилится, у людей появится больше возможностей. Уже можно работать на YouTube или, если хотите, OnlyFans — всё это альтернативный источник дохода.

С Web 3.0 появляется идея «зачем работать на корпорацию, если можно работать на сеть», появляются так называемые bounty hunter. Это программы, где дизайнеры и программисты могут за какую-то работу получить награду в токенах. Это отличается от фриланса, потому что заработок на фрилансе имеет ограниченный рост, а токен — безграничный. И корпорации должны к этому приспосабливаться.

Думаю, что в будущем каждый сотрудник будет работать на компанию, которая ему даёт базовый доход, иметь инвестпортфель и работать на какой-то «шабашке» для высокоинтеллектуальных профессий типа bounty hunter.

Кроме того, раньше акции компании хотели иметь только топы, сейчас — вообще все. Думаю, что где-нибудь на Glassdoor (американский сайт с отзывами о компаниях — vc.ru) должен появиться калькулятор — сколько человек реально получает с учётом всех опционов, доли прибыли и бонусов. Уже у тех, кого я собеседую, по крайней мере в США, есть такой калькулятор. Они не относятся к акциям как к лотерее, для них это реальные деньги, все умеют считать риски и предсказывать доходность.

Будущее Полина Лааксо 11.12.2021 исправить Статьи редакции Что за Web 3.0, о котором все говорят, и какие недостатки нынешнего интернета он намерен В современном интернете правят корпорации, под их контролем все пользовательские данные и идеи. Концепция Web 3.0, возможно, вернёт права законным авторам и построит новую экономику. West Virginia University

Но в Xsolla нет опционов. Как вы адаптируетесь к этим изменениям и мотивируете сотрудников?

Год назад я принял решение и думаю, оно хорошо работает для Xsolla. Я отдаю 20% от того, что зарабатываю каждый месяц, всем сотрудникам. Но делю это не поровну. Внутри мы называем это profit shares или XP, но говоря современным языком, наверное можно сказать токен.

То есть каждый раз, когда люди выполнили задание — провели встречу с клиентом, нашли новую игру или ещё что-то, они получают XP. Потом эти очки влияют на распределение денег между работниками.

Что вы считаете хорошей мотивацией для сотрудника, если не брать какие-то денежные вознаграждения?

Разве деньги не самое важное? (смеётся — vc.ru) Я думаю, что цель бизнеса — профит в рамках приличия. Всё равно люди хотят зарабатывать деньги, но при этом для них важно, чтобы вещи, которые они делают, были «благородными». Что значит «благородный» каждый может сам определить.

Хотят быть полезными обществу?

Про пользу общества — я думаю, что некоторые компании используют эту формулировку для того, чтобы платить людям меньше. Есть ведь мнение в интернете, что корпорации используют труд. Но на самом деле люди обучаются очень быстро.

Конечно, социальная составляющая, когда компания — это ещё и комьюнити, друзья и всё остальное, это здорово. Но в нашем бизнесе, это немножко бездуховно получается, но всё-таки мы помогаем играм зарабатывать деньги, и большая часть мотивации сводится к тому, чтобы помочь им продавать больше.

Если говорить о мотивации оставшихся сотрудников, стали ли они более активными в рабочих чатах, Jira и других после массовых увольнений?

Думаю, моральный дух, конечно, упал. Люди расстроились, что получилось недопонимание и некоторый раскол. Есть те, кто ушёл — все получили хорошую работу и выходное пособие, я даже за них не переживаю. Остались только те, кто верят в видение компании.

После августа ещё были увольнения, связанные с применением алгоритма?

Нет, это было единичное применение алгоритма. Конечно, у нас нет никаких планов по увольнениям. И у менеджеров сейчас есть все необходимые инструменты, чтобы своевременно следить за ростом компании, и не было необходимости в принятии резких решений.

Насколько сейчас Xsolla растёт быстрее или медленнее относительно рынка? Вы же на платёжном рынке работаете, если создаёте платёжные решения для разработчиков и издателей видеоигр?

Мы всё-таки считаем, что работаем в индустрии видеоигр. В прошлом году, конечно, большой рост был на рынке. Думаю, многие компании росли на 30%, мы росли на 80%. В этом году рост рынка, наверное сейчас совру, но думаю, что не больше 15%, чуть замедлился.

Мы в районе 25% растём, это на самом деле неплохо. Но чтобы реализовывать амбиции людей и успевать за ростами зарплат и команд, мы выбрали цель — 40%, это хороший темп для марафона.

Это цель и на этот год, и на 2022 и 2023?

Она должна быть вечной. Это правило применяют многие частные компании, они складывают маржинальность плюс темпы роста. Мы хотим 40% маржинальности и 40% роста, это было бы очень здорово и покрывало бы амбиции всех сотрудников.

Раскрываете выручку и прибыль компании?