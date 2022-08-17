И куда они точно не пойдут — например, в компании, которые «поддерживают культуру стартапа», ездят всем коллективом на шашлыки и работают в «динамичной среде».

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Кадр из фильма «Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны» — сцена собеседования, режиссёр — Майкл Бэй

Пользователь Reddit под ником SwagYoloThiccChilFam поинтересовался у реддиторов, какие высказывания нанимателей на собеседованиях они считают «тревожным звоночком». Своими наблюдениями поделилось больше 3000 человек. Ниже — самые частые.

Знак, что компания пытается экономить на сотрудниках и определяет зарплаты как вздумается

«Каковы ваши зарплатные ожидания». Работодатель надеется, что планка соискателя окажется ниже той, которую ему хотели предложить. На деле же сама компания должна первой озвучить зарплатную «вилку», ведь это она ищет себе работника, считают в Reddit.

должна первой озвучить зарплатную «вилку», ведь это ищет себе работника, считают в Reddit. «Зарплата оговаривается с каждым кандидатом отдельно, но для начала нужно пройти четыре собеседования». Вероятно, работодатель рассчитывает, что после недель интервью кандидату будет труднее «сдать назад» — даже если ставка окажется ниже ожидаемой.



«Имейте в виду: обсуждать зарплату с коллегами запрещено». Скорее всего, в компании нет чёткой зарплатной градации, поэтому она платит сотрудникам «по договорённости». В США — в частном секторе — нельзя ставить такие запреты и даже просто намекать на них по закону.

Знак, что работодатель относится к сотрудникам как к «ездовым лошадям»

«Мы уже давно не стартап, но присущую ему культуру сохранили» и «мы ищем того, кто горит делом». Зачастую это значит, что работнику придётся сидеть в офисе по 80 часов в неделю — за копейки, но ради «великой цели».

«Нам нужны рок-звёзды, которых не пугает бешеный ритм». Скорее всего, компания «ищет болванов которых можно эксплуатировать».

«Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает». Реддиторы считают, что с такой философией у сотрудника останется только два выхода: «уволиться или спиться».

«Вы сможете попробовать себя в разных ролях». Вероятно, работнику придётся выполнять обязанности сразу нескольких сотрудников.



«"Нам нужны рок-звёзды, которых не пугает бешеный ритм". То есть "болваны, которых можно эксплуатировать"».

Знак, что компания пытается компенсировать маленькие зарплаты «плюшками»

«Нагрузка у нас великовата, но зато раз в месяц мы заказываем пиццу».

«У нас нет льгот и индексации зарплат, но есть бильярд».

«Мы разрешаем брать неограниченное количество выходных дней». Скорее всего, считают в Reddit, менеджеры будут делать всё, чтобы сотрудник не взял ни одного.

Знак, что фирма перекладывает ответственность

«Стажировка у нас бесплатная, но расходы на неё придётся возместить, если вы уволитесь из компании раньше оговоренного срока».



«Для пробной недели придётся кое-что прикупить за свой счёт».



«Давайте вы поработаете у нас бесплатный день — вдруг мы поймем, что не подходим друг другу».



«Просим вас не распространятся о том, что мы ищем сотрудника. Мы ещё не уволили действующего».



Знак, что в компании дурная корпоративная культура

«Мы предлагаем работу в динамичной среде» и «у нас каждый день не похож на предыдущие». Скорее всего, менеджеры просто не знают, чего хотят, и ежедневно меняют приоритеты, считают в Reddit.

«Мы все так увлечены, что частенько не замечаем, как задерживаемся» и «это не работа — это стиль жизни». Вероятно, в компании поощряют культ занятости.

«Наш коллектив — настоящая семья» и «у нас классно, мы вместе ездим на шашлыки и ходим на концерты». Реддиторы отмечают, что ищут прежде всего источник дохода, а не семью или друзей. И считают это признаком того, что людей держат не за навыки, а «по дружбе».

«Мы считаем неприличным спрашивать об отпусках и балансе между работой и личной жизнью на первом же собеседовании».

«"Нужно быть на связи 24/7". Я вам что, нейрохирург или пожарный? Ещё чего!»

Знак, что в фирме текучка

«Мы давно ищем человека на эту должность». Компания либо слишком избирательна, либо — что вероятнее — предлагает ужасные условия, на которые никто не соглашается.



«Вы наняты, выйти можно хоть завтра». Если работодатель предлагает взять сотрудника на первом же собеседовании, он, скорее всего, готов нанять любого, лишь бы закрыть вакансию.

Знак, что работать придётся в стрессовых условиях

«Мы проведём стресс-интервью — посмотрим, как вы будете вести себя в разных ситуациях».

«Расскажите, как вам работается под давлением?»



«Нужно будет пройти психодиагностический тест». Реддиторы сомневаются, что уважающий себя бизнес станет опираться на «псевдонаучные анкеты».

