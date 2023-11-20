Карьера
Полина Лааксо

OpenAI назначила нового врио гендиректора — им стал сооснователь Twitch Эмметт Шир Статьи редакции

Это уже третий гендиректор за три дня, подмечает Axios.

  • О назначении Шира сообщили Axios, The Information, WSJ, Bloomberg и The Washington Post со ссылкой на свои источники в компании. Штат OpenAI получил эту новость вечером 19 ноября 2023 года от соучредителя Ильи Суцкевера. Тот сообщил команде, что Сэм Альтман не вернётся в компанию. Позже назначение подтвердил глава Microsoft Сатья Наделла.
  • Эмметт Шир соосновал предшественника видеоплатформы Twitch в 2007 году и сам Twitch в 2011-м. Предприниматель, который, как писали СМИ, фокусировался больше на развитии продукта, чем функциях для авторов, покинул должность гендиректора Twitch в марте 2023 года. В мае того же года он стал советником в инкубаторе Y Combinator, которым Альтман руководил с 2014 по 2019 год.
  • По данным Bloomberg, совету директоров OpenAI понравилось не только то, что под управлением Шира Twitch стал одним из лидеров на рынке видеосервисов, но и то, что Шир осознаёт «экзистенциональные угрозы, которые скрывает ИИ». Предприниматель, помимо прочего, открыто поддерживал предложения «замедлить» работу над продвинутыми ИИ-моделями, чтобы убедиться в их безопасности.
  • Почему компания так быстро передумала отдавать позицию техдиректору Мире Мурати и не захотела отстаивать её кандидатуру — не уточняется. По данным Bloomberg, совет директоров OpenAI связывался как минимум c двумя известными на технорынке управленцами «в надежде, что один из них согласится на должность», но о ком шла речь — узнать не удалось.
  • Возвращение Альтмана тоже обсуждалось, но тот потребовал пересмотра структуры управления, пишет WSJ со ссылкой на источники. По их словам словам, Сэм предлагал назначить в совет тех, кто лучше понимает его «бизнес-видение». На переговорах звучали имена главы Airbnb Брайана Чески, основательницы некоммерческого проекта Emerson Collective Лорен Пауэлл Джобс, а также Шэрил Сэндберг, которая работала операционным директором в Meta (запрещена в России).
  • По данным WSJ, текущий совет директоров не согласился с условиями Альтмана. Что именно их не устроило и обсуждались ли возможные компромиссы — неизвестно. WSJ и Axios допускают, что компанию ждёт отток талантов, поскольку теперь уже бывший гендиректор вместе с сооснователем Грегом Брокманом думает создать новый ИИ-стартап, куда, вероятно, позовёт сотрудников OpenAI.
Эмметт Шир. Источник: The Times
  • Совет директоров OpenAI рассказал об увольнении Альтмана и его уходе из совета 18 ноября 2023 года. Тогда же временно назначил техдиректора Миру Мурати гендиректором. Вслед за Альтманом компанию покинули сооснователь Грег Брокман и трое старших исследователей.
  • Сама компания сослалась на «недостаточную откровенность» Альтмана. По словам одного из собеседников СМИ, известных штату инцидентов не было, однако «недоверие» к предпринимателю действительно «копилось».
  • Среди версий, которые обсуждались в СМИ, есть и другие. Его взгляды на долгосрочное развитие проекта и этические принципы могли расходиться с видением совета директоров, а финансовые и операционные показатели могли не соответствовать тому, что прогнозировал или о чём докладывал Альтман.
  • Издания, помимо этого, допускали, что причина кроется в проблемах с безопасностью, о которых OpenAI публично не говорила. На то, что дело в спорах из-за вопросов о безопасности, указало и несколько собеседников WSJ. Последнее также замечает: из Y Combinator Альтмана тоже «убрали» — якобы тогдашний совет директоров был обеспокоен тем, что глава инкубатора отвлекается на другие проекты.
  • Крупнейшие инвесторы OpenAI требовали восстановить Альтмана. Среди них, по данным СМИ, были Microsoft, Tiger Global, Thrive Capital и Sequoia Capital. Они также поддерживали идею пересмотреть состав совета директоров и назначить наблюдателя. Решением проигнорировать просьбы инвесторов OpenAI по сути открыто пошла против них, заметили некоторые издания.

#openai #новости

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 Serpantin74

"Предприниматель, помимо прочего, открыто поддерживал предложения «замедлить» работу над продвинутыми ИИ-моделями, чтобы убедиться в их безопасности." - Давайте такого человека назначит ген диром (хоть и временным) компании основной продукт которой это ИИ и уберем того кто заработал 80 млрд.

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Cargo
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Александр

это кто там и как заработал 80 млрд?

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Вадим Д.
третий гендиректор за три дня

Надо ускоряться. Вот три гендира в день — нормальный темп.

Шир хочет замедлить работу ... — гениальный план, надёжный как швейцарские часы. То что нужно для компании, пилящей ИИ-продукт.

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Илья Попов

В день три гендиректора -
Вот, зря гордились россияне, таких умников и на западе навалом.

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Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер Актёр-И-Просто-Хороший-Мужик

так у них бывших никого не посадили, далеко им до россиян. наверно проект слишком мутный, судьи тупо не вывезут закидоны красноглазых

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Илья Попов

"Так у них бывших никого не посадили"... Ещё не вечер - научатся.😁

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ЯжПрограммист

Учитывая уровень зацензуренности твича этот чувак знает толк

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Agif Aliev

Там уже Майкрософт подтвердила,что Альтман теперь у них работает

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Полина Лааксо
Автор

видим!

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Тоже хочу

Круговорот "эффективных" менеджеров в природе

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Слегка Придурковатый
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Alena Ducatt

Да.. технология «Хакнуть» и «цап-царап» не сработает и это прекрасно ) хоть какие-то гарантии что твои скилы и мозги не сп@здят )))
Ждём новых исков от истинных разработчиков и выхода на рынок более «свободной» версии чатагыпыты 🙈👩‍💻

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Cargo
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Andrey Sergeenkov
WSJ и Axios допускают, что компанию ждёт отток талантов, поскольку теперь уже бывший гендиректор вместе с сооснователем Грегом Брокманом думает создать новый ИИ-стартап, куда, вероятно, позовёт сотрудников OpenAI.

А вот это хорошая новость для потребителя. Рынок ИИ-ботов станет менее централизован и более конкурентен.

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Доктор Шкутко

Получается во всех этих новостях мутит воду какой-то Илья с труднопроизносимым именем. Где там новость, что он путинский шпион, разваливающий изнутри процветающую компашку :)

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Никита Звонарь

Как же быстро у них все поменялось в руководстве

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Zoringer

Альтман выложил фотку с гостевым бейджем OpenAI и подписал)

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Дмитрий Романов

OpenAI назначила нового врио гендиректора.
заголовок из наступившего будущего.
Метафора - ИИ назначает нового гендиректора.
PS для скорых на коммент, да, мне понятно, что новость о том, что это компания и что совет директоров назначает.

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dixi

ща майки скажут фиг вам,а не халявный Азур и дадут бабла стартапу Альтмена,и все эти опосающееся аи будут сосать бибу

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17 комментариев
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