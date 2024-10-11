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Полина Лааксо
Инвестиции

Акции Tesla упали почти на 10% после презентации прототипов роботакси и беспилотного минивэна

На момент публикации они торгуются на отметке $219,6 за штуку.

  • Презентация не произвела должного впечатления на инвесторов, потому что в ней было много слов о долгосрочных амбициях, но мало конкретики о том, как компания планирует развиваться в ближайшее время, пишут CNBC и Reuters.
Илон Маск
Илон Маск
  • Tesla представила прототип роботакси Cybercab и рассказала, что «рассчитывает» начать производство до 2027 года, но не уточнила где. Когда компания сможет выпустить беспилотный минивэн Robovan и сколько он будет стоить — тоже не сказали.
  • Роботы-гуманоиды Optimus, «участвовавшие» в презентации, «не делали ничего полезного», хотя по июньским прогнозам главы Tesla Илона Маска уже в 2025 году в компании будет работать более 1000 таких единиц.
  • Инвесторы ждали, что Tesla сможет показать бюджетную версию электромобиля стоимостью от $25 тысяч, которую якобы хотели начать производить в первой половине 2025 года, но и этого не произошло.
  • Деталей о прогрессе в развитии ПО для автономного вождения тоже не было, хотя до 2027 года, пока не будет возможности продавать роботакси и минивэны, компания должна будет как-то привлекать внимание к своим традиционным электромобилям с этим ПО. И последнее, как отмечают некоторые собеседники СМИ, «на годы отстаёт» от систем Waymo, беспилотного подразделения Alphabet.
Таня Боброва
Транспорт
Маск представил прототипы беспилотного такси Cybercab и фургона Robovan

И проехался на такси по территории студии Warner Bros.

#новости #tesla

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5
5 комментариев
Слегка Придурковатый

Просто инвесторы прочитали мой камент в предыдущей новости про это уёбищное такси и фургон.

2
1
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Gemini

Ты ничего не создал, значит ты фекальный комментарик

1
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Алексей Пешков

Пойду куплю акции

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Вадим Д.

роботы «не делали ничего полезного»Скайнет занёс инвесторов в чёрный список, найдёт им полезное занятие.

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НаряднаяШайга

Неужели ещё кто-то верит маску, приехавшему головой?
Он своими высказываниями уже доказал свои убеждения, а дальше у адекватных инвесторов должна сработать красная лампочка. Странно, что они вообще ещё ждут какие-то презентации, а главное для чего? Лично илон маск это тонущий корабль, дружок трампа)
Я редко ошибаюсь, но понаблюдаем за его судьбой... не уверен, что она радужная)

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