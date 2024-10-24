Разработчик электромобиля «Атом» запланировал привлечь 20 млрд рублей

В число инвесторов могут войти «Ротек», РФПИ, «Роснефть» и другие. Совет директоров компании «Кама», которая разрабатывает электромобиль «Атом», принял решение выпустить дополнительно 547,9 тысячи акций и продать их по закрытой подписке по цене 36,5 тысячи рублей за шутку, пишет «Ъ». Таким образом компания рассчитывает увеличить уставной капитал на 19,9 млрд рублей.В число компаний, которым планируют предложить акции, вошли «КамАЗ», «Ротек», «Рэнера» и ТВЭЛ (структуры «Росатома»), «Ренова», «Татнефть», РФПИ (инвестфонд), «Газпромбанк», «Газпром-Медиа Холдинг», «Хит Моторз Рус» и ГК «ТЭМПО».Эту информацию «Кама» раскрыла в ходе суда по иску миноритарного акционера Сергея Васина. Он требовал признать недействительным допэмиссию акций, ссылаясь на нарушение его права преимущественного выкупа. Суд ему отказал.«Кама» настаивала, что признание выпуска недействительным приведёт к аннулированию уже совершённых сделок, следует из материалов дела. При этом список компаний, купивших акции, не раскрыли.В «Каме» информацию не прокомментировали. Источник газеты в одной из компаний подтвердил, что разработчик «Атома» делал предложения разным участникам рынка. В «Рэнере», «КамАЗе» и «Ренове» от комментариев отказались. «Газпром-Медиа Холдинг» «не подтверждает» участие в сделке.Электромобиль «Атом»Стартап «Кама» основали предприниматель Рубен Варданян и глава «КамАЗа» Сергей Когогин, а затем в него вошёл и сам производитель грузовиков. В проект инвестировал «Росатом», а всего в 2021-2023 годы стартап привлёк 24 млрд рублей. В июне 2024-го РФПИ сообщал, что вложит 2 млрд рублей в производство электромобиля.Прототип электромобиля «Атом» представили в мае 2023 года, в начале 2024-го показали обновлённый экстерьер будущей машины, а летом — финальный интерьер. Запас хода составит около 500 км, максимальная скорость — 170 км/ч. Предсерийную версию компания планирует показать в конце 2024 года, а массовое производство запустить в 2025-м на заводе «Москвич».#новости #атом
«Скама»
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Через 2 года выйдет новость ,что выпущено 10 образцов
Через 3 года будет ещё привлечение
Через 5 лет проект свернут
будет как с арматой
Даже в этой новости ничего практически про проект сам, в основном и только про привлечение денег) Так что скорее всего по классике
Ну или сделают что-нибудь на отстаньте, лишь бы отметиться
даже раньше 5ти лет, я думаю
Но ладу то еще не свернули