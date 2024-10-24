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Артур Томилко
Инвестиции

Разработчик электромобиля «Атом» запланировал привлечь 20 млрд рублей

В число инвесторов могут войти «Ротек», РФПИ, «Роснефть» и другие.

  • Совет директоров компании «Кама», которая разрабатывает электромобиль «Атом», принял решение выпустить дополнительно 547,9 тысячи акций и продать их по закрытой подписке по цене 36,5 тысячи рублей за шутку, пишет «Ъ». Таким образом компания рассчитывает увеличить уставной капитал на 19,9 млрд рублей.
  • В число компаний, которым планируют предложить акции, вошли «КамАЗ», «Ротек», «Рэнера» и ТВЭЛ (структуры «Росатома»), «Ренова», «Татнефть», РФПИ (инвестфонд), «Газпромбанк», «Газпром-Медиа Холдинг», «Хит Моторз Рус» и ГК «ТЭМПО».
  • Эту информацию «Кама» раскрыла в ходе суда по иску миноритарного акционера Сергея Васина. Он требовал признать недействительным допэмиссию акций, ссылаясь на нарушение его права преимущественного выкупа. Суд ему отказал.
  • «Кама» настаивала, что признание выпуска недействительным приведёт к аннулированию уже совершённых сделок, следует из материалов дела. При этом список компаний, купивших акции, не раскрыли.
  • В «Каме» информацию не прокомментировали. Источник газеты в одной из компаний подтвердил, что разработчик «Атома» делал предложения разным участникам рынка. В «Рэнере», «КамАЗе» и «Ренове» от комментариев отказались. «Газпром-Медиа Холдинг» «не подтверждает» участие в сделке.
Электромобиль «Атом»
Электромобиль «Атом»
  • Стартап «Кама» основали предприниматель Рубен Варданян и глава «КамАЗа» Сергей Когогин, а затем в него вошёл и сам производитель грузовиков. В проект инвестировал «Росатом», а всего в 2021-2023 годы стартап привлёк 24 млрд рублей. В июне 2024-го РФПИ сообщал, что вложит 2 млрд рублей в производство электромобиля.
  • Прототип электромобиля «Атом» представили в мае 2023 года, в начале 2024-го показали обновлённый экстерьер будущей машины, а летом — финальный интерьер. Запас хода составит около 500 км, максимальная скорость — 170 км/ч. Предсерийную версию компания планирует показать в конце 2024 года, а массовое производство запустить в 2025-м на заводе «Москвич».

#новости #атом

77
55
58 комментариев
Курильщик

«Скама»

11
5
1
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Griby Lenina

Тапал хомяка? Теперь купи акции Атома! На этот раз все по-честному.

5
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Framework Юзернеймович

Через 2 года выйдет новость ,что выпущено 10 образцов
Через 3 года будет ещё привлечение
Через 5 лет проект свернут

11
Ответить
romacap

будет как с арматой

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Кулешов

Даже в этой новости ничего практически про проект сам, в основном и только про привлечение денег) Так что скорее всего по классике
Ну или сделают что-нибудь на отстаньте, лишь бы отметиться

1
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A. Romanova

даже раньше 5ти лет, я думаю

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Иван Морозов

Но ладу то еще не свернули

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