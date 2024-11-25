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Полина Лааксо
Инвестиции

Индекс Мосбиржи на вечерних торгах обновил минимум с мая 2023 года

Он опускался ниже 2512 пунктов.

  • Основные торги индекс завершил на отметке в 2530,69 пункта.
  • Среди причин для снижения «Интерфакс» называет падение фьючерса на нефть Brent до $73 за баррель, геополитическую напряжённость и ожидание очередного повышения ключевой ставки в декабре 2024 года.
  • Аналитики «Альфа-банка» также напоминают о санкционном давлении и «нейтральном» отчёте биржи за третий квартал: чистая прибыль составила 23,4 млрд рублей, но «рынок ждал большего».
  • Рубль, по словам аналитика «БКС Экспресс» Дмитрия Бабина, «увеличил темпы ослабления», обновив минимум с 2022 года к основным валютам. Курс доллара от ЦБ на 26 ноября 2024-го превысил 103 рубля впервые с марта 2022 года
Источник фото: «БКС Экспресс»
Источник фото: «БКС Экспресс»

  • Индекс Мосбиржи — ключевой индикатор российского рынка ценных бумаг, который отражает изменения стоимости акций крупнейших и наиболее ликвидных компаний. Рассчитывается с 1997 года.

#новости #мосбиржа

10 комментариев
dru dru

"Надеюсь понятно им объяснил"

2
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memeplex

в апреле накуплю сбера...

1
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Дмитрий Пинчук

как неожиданно /нет/

1
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Пряничный дедушка

опять пахнуло уверенностью завтрашнего дна

1
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Досвидос

Да банкрот ваш индекс мосбиржи. Очевидно, что давно пора, прочертить красную линию на 2400, если зайдет, то вдарить по нему орешником, что бы до 2030 успел вскочить до 3000 👍

1
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Aleksandr Zapevalin

Орешника не хватит

1
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Cтас Белов

Зачем он нужен этот моехъ простым гражданам? Рубль цифровой централизованный по госплану - просто и прозрачно. Эти западные игры в валютные курсы - не наше

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