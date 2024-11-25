Индекс Мосбиржи на вечерних торгах обновил минимум с мая 2023 года

Он опускался ниже 2512 пунктов. Основные торги индекс завершил на отметке в 2530,69 пункта.Среди причин для снижения «Интерфакс» называет падение фьючерса на нефть Brent до $73 за баррель, геополитическую напряжённость и ожидание очередного повышения ключевой ставки в декабре 2024 года.Аналитики «Альфа-банка» также напоминают о санкционном давлении и «нейтральном» отчёте биржи за третий квартал: чистая прибыль составила 23,4 млрд рублей, но «рынок ждал большего».Рубль, по словам аналитика «БКС Экспресс» Дмитрия Бабина, «увеличил темпы ослабления», обновив минимум с 2022 года к основным валютам. Курс доллара от ЦБ на 26 ноября 2024-го превысил 103 рубля впервые с марта 2022 годаИсточник фото: «БКС Экспресс»Индекс Мосбиржи — ключевой индикатор российского рынка ценных бумаг, который отражает изменения стоимости акций крупнейших и наиболее ликвидных компаний. Рассчитывается с 1997 года.#новости #мосбиржа
"Надеюсь понятно им объяснил"
в апреле накуплю сбера...
как неожиданно /нет/
опять пахнуло уверенностью завтрашнего дна
Да банкрот ваш индекс мосбиржи. Очевидно, что давно пора, прочертить красную линию на 2400, если зайдет, то вдарить по нему орешником, что бы до 2030 успел вскочить до 3000 👍
Орешника не хватит
Зачем он нужен этот моехъ простым гражданам? Рубль цифровой централизованный по госплану - просто и прозрачно. Эти западные игры в валютные курсы - не наше