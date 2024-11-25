Курс доллара от ЦБ превысил 103 рубля впервые с марта 2022 года

На 26 ноября 2024 года он составил 103,79 рубля.Курс евро — 108,87 рубля, следует из данных ЦБ. Отметку в 100 рублей доллар преодолел 19 ноября впервые с октября 2023 года.На межбанковском валютном рынке доллар поднимался выше 103 рублей ещё 22 ноября 2024 года. 25 ноября пробил отметку в 104 рубля.Аналитики связывают ослабление рубля с «возросшими геополитическими рисками» и укреплением американской валюты на глобальном рынке. Санкции Минфина США против «Газпромбанка» также могут хоть и временно, но осложнить расчёты экспортёров.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Источник фото: «РИА Новости»С июня 2024 года для расчёта официальных курсов доллара и евро к рублю ЦБ использует отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке. Регулятор перешёл на такой метод после попадания Мосбиржи под санкции США, из-за чего площадка остановила торги долларом и евро.В октябре источники Bloomberg говорили, что российские власти решили не сдерживать рост курса доллара до 100 рублей. Слабый рубль из проблемы стал преимуществом: он даст дополнительные поступления бюджету, отмечало издание.#новости #курсывалют
☎️ Номера экстренных служб:
101 - пожарные
102 - полиция
103 - скорая
104 - доллар
107 – евро
Надо хотя бы 110, чтобы умножать было удобнее.
И предложить ЦБ шаг курса 10 руб сделать навсегда.
Интересно, что фнб активно ввели в зависимость к юаню, а ведь его партия может обесценить для конкуренции на рынках товаров
Что будет когда перепрыгнет за 112?
Курс доллара впервые!А дальше можно и подробности.
И вообще: это план геостратега. И он его придерживается.
Скрепные как говорят? Экспортёры в плюсе (-:
Только скрепные, да и все остальные, в минусе.
Я чуть до войны помню с одним из ватных родственников разговаривал. И она на полном серьезе говорит типо "ну так логично, он же президент такой большой страны, логично что у него по всей стране замки, не то что у лоха Макрона или Шольца". Типо это плюс, а не минус, есть чем гордиться, когда у твоего пахана замок круче чем у других 🤷♂️
Бедные пендосы и еврогеи, как они теперь с такими дорогим долларом и евро жить будут?