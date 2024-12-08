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Таня Боброва
Инвестиции

«Паники нет, просто нет поводов для оптимизма»: индекс Мосбиржи обновил минимум с конца марта 2023 года

На фоне ожидания решения ЦБ по ключевой ставке и новых санкций ЕС.

  • 16 декабря 2024 года IMOEX снижался на 2,43% и опускался в моменте до 2424,87 пункта — минимума с конца марта 2023 года, пишет «РБК Инвестиции». На 16:44 мск падение составило 2,11% — до 2432,67 пункта.
  • Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер отметил, что «никакой паники нет, просто нет поводов для оптимизма». По его словам, подавленные настроения участников рынка связаны с жёсткой монетарной политикой ЦБ и геополитической неопределённостью.
  • 20 декабря 2024 года ЦБ примет решение по ключевой ставке, которая сейчас составляет 21% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что Банк России может поднять ставку, но «это не предопределено». Однако аналитики ждут повышения: до 23% и даже до 25%.
  • Главный аналитик ПСБ Алексей Головинов отметил, что хотя рынок, вероятно, уже заложил повышение ставки до 23%, неопределённость сохранится до конца недели — это окажет давление на индекс. Дополнительный негативный фактор — новые санкции Евросоюза.
  • 16 декабря 2024 года ЕС ввёл санкции против застройщика ПИК, авиакомпании Utair, радиозавода «Сигнал» и некоторых других компаний и физлиц. Бумаги ПИК на Мосбирже падают на 4,63%. Однако аналитики «Т-Инвестиций» не считают, что новые санкции серьёзно скажутся на бизнесе российских компаний.

#новости #мосбиржа

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70 комментариев
С А

"Паники нет, просто нет поводов для оптимизма" — это можно к любой новости добавить.

Проебали космос — Паники нет, просто нет поводов для оптимизма.

Рубль стоит 2000 — Паники нет, просто нет поводов для оптимизма.

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Ответить
Первый Уголовник

Зачем вам этот космос? Вы считаете это нормально сажать человека в горящую железную колбасу, поднимать на небо что бы он там посидел полгода, а потом обратно упал? Развлечение, конечно, интересное, но есть дела и полезнее на Земле

12
3
1
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Вадим Д.

Нет страха, нет ненависти, нет злости.
Нет паники. Нет поводов для оптимизма.

1
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Fo Bo Hatt

Ну да, а что еще остается? Остается только быть на позитиве в таких ситуациях. Хотя, может пора уже немного оптимизма?)))

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Отрицательный Веган

Паники нет, просто всё оч жуёво.

17
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Иванов Иван

Падения не было – было отсутствие оптимизма.

1
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Вадим Д.

Какая паника? Просто 3,14здец и всё. Время паники давно прошло.

12
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