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Карина Пардаева
Инвестиции

В 2024 году Microsoft, Nvidia, Amazon и Alphabet инвестировали по $1 млн и более в 149 стартапов

В 2023 году таких сделок было 131, в 2022-м — 190.

  • Крупнейшие технологические компании — Microsoft, Nvidia, Amazon и Alphabet — в 2024 году нарастили инвестиции в стартапы, однако их активность осталась одной из самых низких за последние пять лет, отмечает Crunchbase News.
  • Компании сосредоточились на инвестициях в стартапы, связанные с искусственным интеллектом. Самым значительным стало привлечение $6,6 млрд OpenAI, в сделке участвовали Microsoft и Nvidia.

  • Alphabet возглавила второй по размеру раунд на сумму $5,6 млрд для сервиса беспилотных такси Waymo. Amazon инвестировала $4 млрд в стартап Anthropic — разработчика чат-бота Claude — в ноябре.

  • Alphabet также стала лидером по числу сделок в 2024 году, компания участвовала в 87 раундах финансирования. Microsoft заключила 34 сделки, Nvidia – 27, Amazon — десять. Apple оказалась «самой пассивной» и не участвовала ни в одном публично раскрытом раунде.

Дон Гусман / Crunchbase
Дон Гусман / Crunchbase
  • У компаний есть запасы свободных средств, сильные позиции на фондовом рынке и необходимость лидировать на рынке ИИ, пишет издание. Но пример с Apple показывает: это не всегда значит, что они будут активно или вообще инвестировать в сторонние проекты и в 2025 году.

#новости

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11
18 комментариев
Влад Каничев

Ну, стали и стали. В такой не стабильной экономической ситуации поменяли стратегию, стали осторожнее и сосредоточились, как и Apple, на своих внутренних проектах.

1
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Валерия Щербакова

Так можно денег по разным стартапам по приколу раскидывать в надежде на то, что что-то да выстрелит. Ничего в этом такого нет. Просто у кого-то много лишних денег)

1
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Запопу Кусь

А я инвестирую в себя 💁
В животик 😋🍰🍕🍫

1
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S.Capusta

Главное, чтобы все дивиденды в задницу не пошли. ))

1
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Илья

148 из них летающее такси 😂👆

1
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Nikita

Или очередные ИИ, третьего не дано)

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1
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