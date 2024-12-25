Производитель протезов «Моторика» купил 50,1% завода по выпуску инвалидных колясок

Сумма сделки неизвестна. В «Infoline-аналитике» её оценили в 300-350 млн рублей. Долю выкупили у одного из совладельцев ООО «Завод специального оборудования» Николая Кузнецова. У продавца осталось 24,95% в бизнесе, ещё 24,95% — у Павла Кузнецова.Предприятие находится во Владимирской области. Его площадь — свыше 5000 м². Мощность — более 40 тысяч изделий в год.Сделка позволит производителю выйти в детский и взрослый сегменты рынка инвалидных колясок. Это часть стратегии по переходу от выпуска только протезов к «мультипродуктовому» производству.Источник фото: ТАСС«Моторика» работает с 2014 года. В 2016 году стала резидентом «Сколково». В 2022 году начала получать прибыль и открыла направление нейротехнологий. По данным «Контур Фокуса» за 2023 год, её чистая прибыль составила 635,9 млн рублей.В июне 2024 года компания договорилась с Федцентром мозга и нейротехнологий ФМБА России создать Центр кибернетической медицины и нейропротезирования. В сентябре выпустила первые протезы для ног, рассказала про систему управления протезами с помощью ИИ и представила нейроинтерфейсы.В 2019-2021 годах «Моторика» привлекла 400 млн рублей от Дальневосточного фонда высоких технологий и Российского фонда прямых инвестиций, а в 2023-м выпустила облигации. В 2024 году привлекла 900 млн рублей от неназванного инвестора и ещё 100 млн на подготовку к IPO. Его запланировали на 2026 год.Истории15.02.2021Сооснователь «Моторики»: «Если сравнивать рынок запчастей для киборгов с рынком смартфонов, то сейчас мы в 1990-х» Василий Хлебников рассказывает, почему протезы рук часто выглядят неудобными, зачем собирать аналитику по использованию и нужно ли оценивать медицинский бизнес как ИТ-проект.#новости #моторика
В 2022 начала получать прибыль. Совпадение? Не думаю!
Убытки тоже видимо начнутся строго в определённый год....
Думаете инвалидов до 22 года не было? Рынок обширный, тормоза в разработке конкретно под каждого человека, адаптация длинная. А типовые варианты не всегда удобны в использовании.
Тем не менее то, что есть компания, выпускающая такие протезы, это хорошо, а не плохо.
Сам калека. 5 лет уже на колеснице.
Короче палил цены с начала СВО, думал ну взлетят до небес или дефицит будет.
Да нормально, сейча глянул даже дешевле (на авито).
Просто, как правило, если из рук в руки, люди не задирают цены на такой "товар". Например новая ottobock start стоит хер пойми сколько. 25-30... и больше. На авито новую за 4 вот нашел только что.
А вот с запчастями вообще труба - очень дорого.
p.s. Лежал в больничке когда - там казеные, нашенские дают (две штуки на этаж ;-)
Это просто жопа, они не рассчитаны даже на ширину дверных проемов, лифтов. Короче адская колесница. "Зато бесплатно" (с).
Здорово, хорошо бы еще они были доступны.
Нуждаешься?
При этом после завершения СВО - государство отвернётся от инвалидов и скажет - «а мы тут причём?!» и не будет выделять средств столько, чтобы подобные компании как моторика обеспечить работой и прибылью соотвествено. А за рубежом конкурентов и так и не мало. Выглядит это плохо, нет бизнесу развития.