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Полина Лааксо
Инвестиции

Производитель протезов «Моторика» купил 50,1% завода по выпуску инвалидных колясок

Сумма сделки неизвестна.

  • В «Infoline-аналитике» её оценили в 300-350 млн рублей. Долю выкупили у одного из совладельцев ООО «Завод специального оборудования» Николая Кузнецова. У продавца осталось 24,95% в бизнесе, ещё 24,95% — у Павла Кузнецова.
  • Предприятие находится во Владимирской области. Его площадь — свыше 5000 м². Мощность — более 40 тысяч изделий в год.
  • Сделка позволит производителю выйти в детский и взрослый сегменты рынка инвалидных колясок. Это часть стратегии по переходу от выпуска только протезов к «мультипродуктовому» производству.
Источник фото: ТАСС
Источник фото: ТАСС
  • «Моторика» работает с 2014 года. В 2016 году стала резидентом «Сколково». В 2022 году начала получать прибыль и открыла направление нейротехнологий. По данным «Контур Фокуса» за 2023 год, её чистая прибыль составила 635,9 млн рублей.
  • В июне 2024 года компания договорилась с Федцентром мозга и нейротехнологий ФМБА России создать Центр кибернетической медицины и нейропротезирования. В сентябре выпустила первые протезы для ног, рассказала про систему управления протезами с помощью ИИ и представила нейроинтерфейсы.
  • В 2019-2021 годах «Моторика» привлекла 400 млн рублей от Дальневосточного фонда высоких технологий и Российского фонда прямых инвестиций, а в 2023-м выпустила облигации. В 2024 году привлекла 900 млн рублей от неназванного инвестора и ещё 100 млн на подготовку к IPO. Его запланировали на 2026 год.
Истории
Сооснователь «Моторики»: «Если сравнивать рынок запчастей для киборгов с рынком смартфонов, то сейчас мы в 1990-х»

Василий Хлебников рассказывает, почему протезы рук часто выглядят неудобными, зачем собирать аналитику по использованию и нужно ли оценивать медицинский бизнес как ИТ-проект.

Сооснователь «Моторики»: «Если сравнивать рынок запчастей для киборгов с рынком смартфонов, то сейчас мы в 1990-х»

#новости #моторика

77
22
28 комментариев
Dan

В 2022 начала получать прибыль. Совпадение? Не думаю!
Убытки тоже видимо начнутся строго в определённый год....

10
2
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Uncle Gluk

Думаете инвалидов до 22 года не было? Рынок обширный, тормоза в разработке конкретно под каждого человека, адаптация длинная. А типовые варианты не всегда удобны в использовании.

2
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Копчик

Тем не менее то, что есть компания, выпускающая такие протезы, это хорошо, а не плохо.

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Ivanov Ivan

Сам калека. 5 лет уже на колеснице.
Короче палил цены с начала СВО, думал ну взлетят до небес или дефицит будет.

Да нормально, сейча глянул даже дешевле (на авито).
Просто, как правило, если из рук в руки, люди не задирают цены на такой "товар". Например новая ottobock start стоит хер пойми сколько. 25-30... и больше. На авито новую за 4 вот нашел только что.
А вот с запчастями вообще труба - очень дорого.

p.s. Лежал в больничке когда - там казеные, нашенские дают (две штуки на этаж ;-)
Это просто жопа, они не рассчитаны даже на ширину дверных проемов, лифтов. Короче адская колесница. "Зато бесплатно" (с).

7
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голубцы по акции

Здорово, хорошо бы еще они были доступны.

3
1
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Сергей Д.

Нуждаешься?

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Evgenii Karpechenko

При этом после завершения СВО - государство отвернётся от инвалидов и скажет - «а мы тут причём?!» и не будет выделять средств столько, чтобы подобные компании как моторика обеспечить работой и прибылью соотвествено. А за рубежом конкурентов и так и не мало. Выглядит это плохо, нет бизнесу развития.

3
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