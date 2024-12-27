«Яндекс» купил сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд»

Сумма сделки не раскрывается, в предложении инвесторам сервиса об обратном выкупе акции говорилось об оценке бизнеса в 4,2 млрд рублей. О покупке «Бери заряд» сообщила пресс-служба «Яндекса». Сервис выделят в отдельное бизнес-направление вместе с другими арендными продуктами компании — каршерингом, самокатами и велосипедами. Его возглавит операционный директор «Яндекс Go» Артём Молчанов.В течение следующих двух лет «Яндекс» планирует вложить больше 2 млрд рублей в распространение зарядных станций. Привлекать партнёров будут по модели франшизы.В приложение «Яндекс Go» аренду зарядок добавят в первом квартале 2025 года.«Бери заряд» в 2018 году запустил Кирилл Кулаков. Сервис устанавливает в общественных местах специальные станции, на которых можно взять в аренду внешний аккумулятор для смартфона или другого устройства. В 2019-м компания запустила франшизу.В 2021 году сервис привлёк от бизнес-ангелов 431 млн рублей при оценке в 1,35 млрд рублей. По данным «Контур Фокуса», выручка АО «Заряд!» за 2023 год составила 1,9 млрд рублей, чистая прибыль — 168,5 млн рублей.В мае 2024 года «Бери заряд» провёл pre-IPO и, по собственным данным, привлёк «более 750 млн рублей». Инвесторы суммарно получили 15,88% акций по цене 450 рублей за бумагу, а оценка компании составила около 4,5 млрд рублей.В декабре автор The Edinorog Дмитрий Филонов узнал, что «Бери заряд» отказался от выхода на биржу, который был запланирован на 2026 год, и предложил участникам pre-IPO обратный выкуп акций. В предложении говорилось об оценке бизнеса в 4,2 млрд рублей в ходе предстоящей сделки.Компания также сообщила инвесторам, что договорилась о продаже бизнеса, но не раскрыла покупателя. В документе сказано, что переговоры вели с 12 крупными игроками. В сентябре 2024 года источники «Ъ» рассказывали об обсуждении возможной сделки с «Яндексом».#новости #яндекс #беризаряд
Ой, а давайте впихнём аренду повербанков в подписку "Яндекс.Плюс"! И увеличим стоимость подписки ещё на 100 рублей! Естественно, по многочисленным просьбам пользователей!
Почему бы и нет, я за
жалко если так будет. Придëтся отказаться от Алисы тогда
Повышенный спрос на повербанки!
Сегодня на улице мороз, и наши павербанки быстрее деградируют, поэтому держите +50% к цене 😂
Ждем ухудшение условий и неработающие зарядки)))
кто то этой хренью вообще пользуется?