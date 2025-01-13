«БКС Мир Инвестиций» возобновил внебиржевые торги долларом США, евро и дирхамом ОАЭ

Их ограничили после попадания БКС под блокирующие санкции США.У «РБК Инвестиций» получилось купить каждую из трёх валют. На горячей линии БКС уточнили: «Можно как купить, так и продать внебиржевую валюту, но не на индивидуальном инвестиционном счету (ИИС). На ИИС можно только продать валюту».Вывести купленные доллары, евро и дирхамы можно только на счёт в «БКС Банке». За хранение свыше $1000 или €1000 взимают 1% комиссии в месяц.Источник фото: RTБрокер запустил внебиржевые торги долларом, евро и дирхамом в октябре 2024 года. Сделки проводили по будням с 10:00 до 19:00 мск с расчётом на следующий рабочий день. Он напоминал, что снять с российского счёта купленные доллары и евро не выйдет из-за ограничений от 2022 года. Но «БКС Банк» поддерживает валютные переводы в 17 стран.21 ноября банк попал под блокирующие санкции Минфина США и остановил внебиржевые сделки покупки-продажи валюты. Уже в декабре возобновил только продажу.#новости #бкс
Очень полезная статья 📝
С подключением. Вы с какой фермы?
Вывести купленные доллары, евро и дирхамы можно только на счёт в «БКС Банке».А снять можно?
Только штаны. Но РФ инвесторы привычные, не впервой.
Купить можно, получить нельзя. В чем смысл?