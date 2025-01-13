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Полина Лааксо
Инвестиции

«БКС Мир Инвестиций» возобновил внебиржевые торги долларом США, евро и дирхамом ОАЭ

Их ограничили после попадания БКС под блокирующие санкции США.

  • У «РБК Инвестиций» получилось купить каждую из трёх валют. На горячей линии БКС уточнили: «Можно как купить, так и продать внебиржевую валюту, но не на индивидуальном инвестиционном счету (ИИС). На ИИС можно только продать валюту».
  • Вывести купленные доллары, евро и дирхамы можно только на счёт в «БКС Банке». За хранение свыше $1000 или €1000 взимают 1% комиссии в месяц.
Источник фото: RT
Источник фото: RT
  • Брокер запустил внебиржевые торги долларом, евро и дирхамом в октябре 2024 года. Сделки проводили по будням с 10:00 до 19:00 мск с расчётом на следующий рабочий день. Он напоминал, что снять с российского счёта купленные доллары и евро не выйдет из-за ограничений от 2022 года. Но «БКС Банк» поддерживает валютные переводы в 17 стран.
  • 21 ноября банк попал под блокирующие санкции Минфина США и остановил внебиржевые сделки покупки-продажи валюты. Уже в декабре возобновил только продажу.

#новости #бкс

16 комментариев
Наталья Кулакова

Очень полезная статья 📝

3
1
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отображаемое имя

С подключением. Вы с какой фермы?

6
3
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Император Нолимоций

Вывести купленные доллары, евро и дирхамы можно только на счёт в «БКС Банке».А снять можно?

3
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Вадим Д.

Только штаны. Но РФ инвесторы привычные, не впервой.

7
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debil
3
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Арсений

Купить можно, получить нельзя. В чем смысл?

3
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