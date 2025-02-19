Илон Маск ведёт переговоры о привлечении инвестиций в Х при оценке в $44 млрд — Bloomberg

За эту же сумму предприниматель выкупил соцсеть в 2022 году.О планах компании привлечь инвестиции рассказали источники Bloomberg. По словам издания, у Х не было публично известных раундов, с тех пор как та стала частной — это произошло сразу после сделки с Маском.Из-за его спорных управленческих решений соцсеть лишилась части рекламодателей, пользователей и сотрудников. В начале 2024 года сократил свою долю в X фонд Fidelity. Если компания действительно сможет привлечь деньги, событие можно будет считать «поворотным», пишет Bloomberg.Инвесторы могли пересмотреть свои взгляды на перспективы Х на фоне тесного общения Маска с президентом США Дональдом Трампом. Оно может принести выгоду для бизнеса.По данным источников, Morgan Stanley также подготовилась к продаже долговых обязательств X на $3 млрд — без дисконта. Сперва переговоры продвигались плохо. Позже потенциальным покупателям показали скорректированную отчётность Х за 2024 год: финансовое положение компании «стабилизировалось» — отчасти за счёт роста выручки от рекламы в президентские выборы.#новости #twitter #илонмаск