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Полина Лааксо
Инвестиции

Илон Маск ведёт переговоры о привлечении инвестиций в Х при оценке в $44 млрд — Bloomberg

За эту же сумму предприниматель выкупил соцсеть в 2022 году.

  • О планах компании привлечь инвестиции рассказали источники Bloomberg. По словам издания, у Х не было публично известных раундов, с тех пор как та стала частной — это произошло сразу после сделки с Маском.
  • Из-за его спорных управленческих решений соцсеть лишилась части рекламодателей, пользователей и сотрудников. В начале 2024 года сократил свою долю в X фонд Fidelity. Если компания действительно сможет привлечь деньги, событие можно будет считать «поворотным», пишет Bloomberg.
  • Инвесторы могли пересмотреть свои взгляды на перспективы Х на фоне тесного общения Маска с президентом США Дональдом Трампом. Оно может принести выгоду для бизнеса.
  • По данным источников, Morgan Stanley также подготовилась к продаже долговых обязательств X на $3 млрд — без дисконта. Сперва переговоры продвигались плохо. Позже потенциальным покупателям показали скорректированную отчётность Х за 2024 год: финансовое положение компании «стабилизировалось» — отчасти за счёт роста выручки от рекламы в президентские выборы.

#новости #twitter #илонмаск

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