Акции китайского автопроизводителя Xpeng выросли на 12% на фоне сокращения убытков

Компания отчиталась за первый квартал 2025 года. Выручка выросла на 141,5% год к году, до 15,81 млрд юаней ($2,18 млрд). Прогноз был меньше: 15,1 млрд юаней.Чистый убыток составил 660 млн юаней — это на 51,5% меньше, чем убыток, полученный по итогам первого квартала 2024 года. Тогда он равнялся 1,37 млрд юаней.Количество поставленных за квартал электромобилей — 94 тысячи штук против 21,8 тысячи за аналогичный период в прошлом году (+330,8%).Прогноз по выручке на второй квартал 2025 года — 17,5-18,7 млрд юаней. По поставкам — 102-108 тысяч машин. Бумаги Xpeng отреагировали на отчётность ростом более чем на 12% и на 22:51 мск торгуются на отметке в $22,20.По словам CNBC, автопроизводитель вынужден противостоять не только старым конкурентам, но «новичкам» — например, Xiaomi, взявшейся за выпуск собственных электромобилей. Но компании удаётся «удерживать позиции».Источник фото: TopGear#xpeng #новости