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Таня Боброва
Транспорт

Xiaomi отложила презентацию своего первого электрокроссовера после смертельного ДТП в Китае — Bloomberg

Машину показали на фотографиях в 2024 году, продажи планировали на лето 2025-го.

  • Китайская компания не начнёт продавать электрический кроссовер YU7 в июне или июле 2025 года, как изначально планировала, рассказали осведомлённые источники Bloomberg. Новая дата старта продаж, по данным агентства, пока неизвестна.
  • По словам собеседников, Xiaomi также отменила презентацию YU7 на автосалоне в Шанхае, который проходит на неделе с 21 апреля 2025 года.
  • Один из источников добавил, что компания перенесла и ежегодный день инвестора с конца апреля на июнь 2025 года.
  • Xiaomi не ответила на запрос о комментарии. Компания представила свой первый электромобиль SU7 в конце 2023 года. Фотографии электрического кроссовера YU7 показали в декабре 2024-го.
Xiaomi YU7. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Fleijun%2Fstatus%2F1906597190304510081&postId=1944117" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">страница </a>в X главы компании Лэй Цзюня
Xiaomi YU7. Источник: страница в X главы компании Лэй Цзюня
  • ДТП с электроседаном Xiaomi SU7 произошло в Китае в конце марта 2025 года: машина влетела в бетонное ограждение на скорости 116 км/ч и загорелась.
  • В компании сообщили, что перед аварией пользователь включил режим помощи водителю. Система отправила несколько предупреждений, так как водитель, «предположительно, не держался за руль», а за пару секунд до столкновения предупредила о препятствии и начала снижать скорость.
  • После аварии в Китае запретили автопроизводителям использовать термины вроде «умное вождение» и «автономное вождение» в рекламе систем помощи водителю и потребовали получать одобрение регуляторов перед тем, как обновить ПО для вождения в уже проданных автомобилях.
  • Акции Xiaomi в Гонконге упали более чем на 20% с середины марта 2025 года, отмечает Bloomberg. Инвесторы всё больше беспокоятся по поводу перспектив компании на рынке электромобилей, считает издание.

#новости #xiaomi

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