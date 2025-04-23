Xiaomi отложила презентацию своего первого электрокроссовера после смертельного ДТП в Китае — Bloomberg

Машину показали на фотографиях в 2024 году, продажи планировали на лето 2025-го.Китайская компания не начнёт продавать электрический кроссовер YU7 в июне или июле 2025 года, как изначально планировала, рассказали осведомлённые источники Bloomberg. Новая дата старта продаж, по данным агентства, пока неизвестна.По словам собеседников, Xiaomi также отменила презентацию YU7 на автосалоне в Шанхае, который проходит на неделе с 21 апреля 2025 года.Один из источников добавил, что компания перенесла и ежегодный день инвестора с конца апреля на июнь 2025 года.Xiaomi не ответила на запрос о комментарии. Компания представила свой первый электромобиль SU7 в конце 2023 года. Фотографии электрического кроссовера YU7 показали в декабре 2024-го.Xiaomi YU7. Источник: страница в X главы компании Лэй ЦзюняДТП с электроседаном Xiaomi SU7 произошло в Китае в конце марта 2025 года: машина влетела в бетонное ограждение на скорости 116 км/ч и загорелась.В компании сообщили, что перед аварией пользователь включил режим помощи водителю. Система отправила несколько предупреждений, так как водитель, «предположительно, не держался за руль», а за пару секунд до столкновения предупредила о препятствии и начала снижать скорость.После аварии в Китае запретили автопроизводителям использовать термины вроде «умное вождение» и «автономное вождение» в рекламе систем помощи водителю и потребовали получать одобрение регуляторов перед тем, как обновить ПО для вождения в уже проданных автомобилях.Акции Xiaomi в Гонконге упали более чем на 20% с середины марта 2025 года, отмечает Bloomberg. Инвесторы всё больше беспокоятся по поводу перспектив компании на рынке электромобилей, считает издание.#новости #xiaomi