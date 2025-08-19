Мексиканский стартап Plata бывших управленцев «Тинькофф» планирует привлечь инвестиции при оценке в $3,3 млрд — Forbes

В марте 2025 года он cобрал $160 млн при оценке в $1,5 млрд.Основатели Plata продадут менее 1,5% компании, рассказал источник Forbes, знакомый с условиями для инвесторов. К основателям издание относит и Олега Тинькова.По данным источника, заявки принимают до 1 сентября 2025 года, однако сделку могут закрыть и раньше, так как спрос «уже» вдвое превысил предложение.Российских инвесторов не допускают, а на первый квартал 2026 года якобы планируют ещё один раунд — с расчётом на оценку в $4,5-5 млрд.Сооснователь Plata Нери Толлардо. Источник фото: Arab FoundersМексиканский финтех-стартап Plata запустили в апреле 2023 года бывшие топ-менеджеры «Тинькофф» Нери Толлардо, Александр Бро и Данил Анисимов. В стране у него есть банковская, а также страховая лицензии. Источник Forbes сообщил, что первую дали и в Колумбии.Зимой 2025 года Тиньков рассказывал, что консультирует проект и это «самый быстрорастущий финтех-стартап в Мексике». По его словам, там задействованы около 30% сотрудников из «топ-100» «Тинькофф», с которыми он регулярно взаимодействовал в банке.В совместном интервью с основателем Baring Vostok Майклом Калви, опубликованном Елизаветой Осетинской в июне того же года, он прогнозировал, что в течение двух лет стартап сможет выйти на биржу с оценкой в $10 млрд.Калви — тоже инвестор Plata. Они с Тиньковым не занимаются управлением, но участвуют в принятии «ключевых стратегических решений». Например, обсуждение выхода на рынки Колумбии и Бразилии сопровождалось их поездками туда.Оба утверждали, что стартап растёт быстрее раннего «Тинькофф». По словам источника Forbes, выручка по итогам первой половины 2025 года превысила $300 млн. Публичных данных о выходе на прибыль пока не было.#новости