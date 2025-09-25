Intel обратилась к Apple с просьбой инвестировать в производство чипов — Bloomberg

Intel ведёт переговоры с Apple о возможных инвестициях для поддержки своего бизнеса и восстановления позиций на рынке, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Компании также обсуждают другие варианты «более тесного» сотрудничества. Однако переговоры находятся на ранней стадии и могут не привести к соглашению, отмечают собеседники. По их словам, Intel обращалась и к другим компаниям.

Но даже в случае заключения сделки Apple вряд ли вернётся к использованию чипов Intel, отмечает агентство. Сейчас компания использует собственные процессоры, которые производит TSMC.

В последние годы Intel столкнулась со снижением доли рынка, которое привело к финансовым проблемам, замедлению темпов развития и сокращению штата.

В августе 2025 года Intel согласилась передать 10% акций правительству США. Министр торговли Говард Латник говорил, что власти хотят конвертировать в акции гранты, одобренные при администрации бывшего президента Джо Байдена.