Данила Бычков
Инвестиции

Uber и Nebius Аркадия Воложа инвестируют до $375 млн в разработчика беспилотных технологий Avride — подразделение бывшей Yandex N.V

Компания намерена увеличить парк до 500 беспилотных автомобилей.

Источник: Avride
Источник: Avride
  • Инвестиции Uber и Nebius помогут Avride расширить географию присутствия, пойдут на разработку продукта и увеличение автопарка до 500 роботакси, пишет Bloomberg.
  • Первые автомобили с беспилотными системами Avride должны появиться в американском Далласе до конца 2025 года в рамках сервиса роботакси от Uber, отмечает издание. Это будут собранные в США Hyundai Ioniq 5 — Avride заключила партнёрство с автопроизводителем весной 2025 года.
  • Avride занимается развитием беспилотных технологий — роверов и роботакси. Это один из четырёх проектов Nebius Group Аркадия Воложа, которую создали на базе иностранных активов «Яндекса» после его раздела. Кроме Avride в группу вошли международная часть облачного подразделения «Яндекса» Nebius, бизнес по разметке данных Toloka и зарубежная часть «Практикума» TripleTen.
  • В сентябре 2025 года Nebius заключила инфраструктурную сделку с Microsoft на $17,4 млрд, после чего акции компании выросли более чем на 60%.

#новости #uber #nebius

3
1
1
8 комментариев