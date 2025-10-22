Uber и Nebius Аркадия Воложа инвестируют до $375 млн в разработчика беспилотных технологий Avride — подразделение бывшей Yandex N.V

Компания намерена увеличить парк до 500 беспилотных автомобилей.Источник: AvrideИнвестиции Uber и Nebius помогут Avride расширить географию присутствия, пойдут на разработку продукта и увеличение автопарка до 500 роботакси, пишет Bloomberg.Первые автомобили с беспилотными системами Avride должны появиться в американском Далласе до конца 2025 года в рамках сервиса роботакси от Uber, отмечает издание. Это будут собранные в США Hyundai Ioniq 5 — Avride заключила партнёрство с автопроизводителем весной 2025 года.Avride занимается развитием беспилотных технологий — роверов и роботакси. Это один из четырёх проектов Nebius Group Аркадия Воложа, которую создали на базе иностранных активов «Яндекса» после его раздела. Кроме Avride в группу вошли международная часть облачного подразделения «Яндекса» Nebius, бизнес по разметке данных Toloka и зарубежная часть «Практикума» TripleTen.В сентябре 2025 года Nebius заключила инфраструктурную сделку с Microsoft на $17,4 млрд, после чего акции компании выросли более чем на 60%.#новости #uber #nebius