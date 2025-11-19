Популярное
Полина Лааксо
Инвестиции

Adobe купит разработчика ПО для маркетинга Semrush за $1,9 млрд — акции последнего подскочили на 75%

Сделка полностью денежная.

Источник фото: Medium
  • Adobe выкупит акции Semrush по цене $12 за штуку. На 18:11 мск 19 ноября 2025 года акции разработчика торгуются по цене $11,8, прибавив 74,7%. Бумаги Adobe теряют 1,93% и стоят по $318,37 за акцию.
  • Сделку одобрили советы директоров обеих сторон. Закрыть её рассчитывают в первой половине 2026 года — после одобрения регуляторов и акционеров Semrush.
  • Semrush основали Олег Щеголев и Дмитрий Мельников в 2008 году в Санкт-Петербурге. Компания предлагает инструменты, в том числе с нейросетями, для управления видимостью бренда и её повышения, а также для анализа конкурентов. Она вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу в 2021 году.
  • Adobe считает, что благодаря присоединению Semrush клиенты смогут получить «всеобъемлющее понимание» того, насколько эффективно работает их продвижение в собственных каналах, чат-ботах, поисковиках и интернете в целом. У самой компании, помимо дизайнерских инструментов, есть ИИ-«консьерж» для брендов Adobe Brand Concierge и система управления контентом Adobe Experience Manager.
Полина Лааксо
Дизайн
