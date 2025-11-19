Adobe купит разработчика ПО для маркетинга Semrush за $1,9 млрд — акции последнего подскочили на 75%

«Сперва все шутили, потом приуныли»: чего ждут от сделки Adobe и Figma на $20 млрд акционеры и пользователи

Пока компании говорят о деньгах и возможностях, пользователи «поминают» Figma и шутят, что в будущем будут качать «кряки» для неё с торрент-трекеров.