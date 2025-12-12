Акционеры Ozon утвердили первые дивиденды — 143,55 рубля на акцию

Общая сумма выплат составит 30 млрд рублей.Получить дивиденды смогут все владельцы акций МКПАО «Озон» на 22 декабря 2025 года, сообщили в компании. Выплаты произведут до 5 февраля 2026 года.Акции МКПАО «Озон» на Мосбирже на фоне решения о выплате дивидендов упали на 0,51%. На 16:13 мск они торгуются по 4074 рубля за бумагу.На собрании акционеров также утвердили эмиссию больше 7 млн обыкновенных акций для мотивационной программы сотрудников, пишет «Интерфакс». Новые бумаги заменят аналогичное количество существующих акций, которые были выпущены в 2021 году, но «из-за регуляторных ограничений не могут быть использованы», пояснили в компании.Ozon получил согласие властей Кипра на «переезд» в Россию в июле 2025 года. В начале сентября компания подала документы для регистрации МКПАО «Озон» на острове Октябрьский в Калининградской области. В октябре компания сообщала, что закончила автоматическую конвертацию части депозитарных расписок в акции МКПАО «Озон».В начале ноября совет директоров Ozon рекомендовал выплатить первые в истории компании дивиденды. #новости #ozon