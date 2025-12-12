Акционеры Ozon утвердили первые дивиденды — 143,55 рубля на акцию

Ozon получил согласие властей Кипра на «переезд» в Россию в июле 2025 года. В начале сентября компания подала документы для регистрации МКПАО «Озон» на острове Октябрьский в Калининградской области. В октябре компания сообщала, что закончила автоматическую конвертацию части депозитарных расписок в акции МКПАО «Озон».