Китайский спортивный ритейлер Anta, владеющий брендами Fila и Jack Wolfskin, купит 29% в Puma и станет её крупнейшим акционером

Акции Puma росли на утренних торгах росли на 20%, но позже скорректировались.Источник фото: BasketsAnta Sports Products выкупит 29,06% у Artémis за €1,5 млрд. Artémis — инвестиционная группа французской семьи Пино. Франсуа Пино также основал холдинг Kering, которому принадлежат люксовые бренды Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga и Bottega Veneta.Компания заплатит по €35 за акцию. На бирже они торгуются по цене €23,77 за штуку на 14:46 мск 27 января 2026 года. Рыночная капитализация Puma — €3,5 млрд.Для самой Anta это возможность усилить портфолио и укрепить позиции на международном рынке. Компания рассчитывает на несколько мест в совете директоров по итогам сделки, однако «полное поглощение» не планирует.Немецкой стороне сделка позволит снизить долговую нагрузку и поможет увеличить продажи в Китае. Пока на КНР приходится лишь 7% от общих продаж, но это не предел, считают в Anta.В июле 2025 года Puma назначила нового генерального директора и поставила операционным директором бывшего топ-менеджера Adidas, чтобы «встряхнуть» бренд, и объявила о сокращениях. Из сложностей, помимо конкуренции со старожилами индустрии вроде Nike и брендами «помоложе» типа швейцарского On, — торговая политика президента США Дональда Трампа.Anta Sports Products владеет брендами Fila, Jack Wolfskin, Kolon Sport и Maia Active. Она также крупнейший акционер Amer Sports, которая развивает марки Salomon, Wilson, Arc'teryx, Atomic и Peak Performance. Капитализация на Гонконгской фондовой бирже на 14:33 мск — $27,4 млрд.