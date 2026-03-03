Популярное
Артур Томилко
Инвестиции

X и xAI Илона Маска запланировали досрочно погасить долг в $17,5 млрд на фоне подготовки к IPO SpaceX — Bloomberg

В феврале 2026 года SpaceX объявила о поглощении X и xAI, а летом собирается выйти на биржу.

  • Долг соцсети X составляет около $12,5 млрд, пишет Bloomberg. Это часть суммы, которую Илон Маск занял у банков, чтобы закрыть сделку по покупке Twitter в 2022 году. xAI должна кредиторам порядка $5 млрд в виде обязательств по облигациям и кредитам.
  • По словам источников агентства, банк Morgan Stanley, который занимался привлечением денег для обеих компаний, начал уведомлять действующих кредиторов о том, что X и xAI готовы досрочно погасить задолженность.
  • Источники финансирования в банке не раскрывают. Но в январе 2026 года xAI привлекла новые инвестиции на $20 млрд, которые могут использовать для расчётов по долгам, отмечает Bloomberg.

  • Компании Маска запланировали погасить долги на фоне подготовки к IPO SpaceX, о котором источники СМИ заговорили в начале 2026 года. По их информации, компания планирует выйти на биржу летом и привлечь до $50 млрд при оценке в $1,5 трлн.

  • В начале февраля 2026 года SpaceX также объявила с покупке о стартапа xAI и соцсети X. В результате сделки оценка космической компании составила $1,25 трлн, писало Bloomberg.

Полина Лааксо
Инвестиции
Успеть к июлю 2026 года: почему Илон Маск хочет побыстрее вывести SpaceX на биржу

