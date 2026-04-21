Amazon инвестирует в Anthropic дополнительно до $25 млрд — объём финансирования будет зависеть от достижения «коммерческих целей»

Корпорация уже вложила в ИИ-разработчика $8 млрд.Компании договорились о расширении партнёрства, пишет CNBC. В рамках соглашения Anthropic также обязалась в течение десяти лет потратить $100 млрд на вычислительные мощности Amazon Web Services.Amazon инвестирует в ИИ-разработчика $5 млрд при оценке в $380 млрд, а в будущем может вложить ещё до $20 млрд. Объём финансирования будет зависеть от достижения «определённых коммерческих целей».Amazon уже вложила в Anthropic в общей сложности $8 млрд. Предыдущий раунд инвестиций закрыли в ноябре 2024 года. Тогда стороны среди прочего договорились, что Amazon Web Services станет основным партнёром и поставщиком облачных услуг для Anthropic.Помимо этого, Amazon инвестирует в OpenAI. В феврале 2026 года корпорация в числе других инвесторов согласилась вложить в компанию $50 млрд. Оценка OpenAI по итогам сделки составила $730 млрд. После этого компания привлекла дополнительные инвестиции: итоговая сумма раунда составила $122 млрд, а оценка — $852 млрд.Ася КарповаДеньги6 апрOpenAI сделала ставку на рекламу, Anthropic — на инструменты для бизнеса и обе ждут роста затрат на обучение ИИ-моделей: как компании подходят к IPO WSJ собрало показатели, которыми стартапы делились с инвесторами перед последними раундами финансирования.