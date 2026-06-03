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Данила Бычков
Инвестиции

Сервис для генерации музыки Suno привлёк $400 млн при оценке в $5,4 млрд

Оценка более чем удвоилась с прошлого раунда в ноябре 2025 года.

Гендиректор Suno Майки Шульман. Источник: TechCrunch
Гендиректор Suno Майки Шульман. Источник: TechCrunch
  • Раунд возглавила Bond Capital, также в нём приняли участие IVP, Forerunner и Union Square Ventures и действующие инвесторы компании, включая Lightspeed и Menlo Ventures, пишет Bloomberg.
  • Сервис привлёк $400 млн при оценке в $5,4 млрд — в прошлом раунде в ноябре 2025 года Suno оценили в $2,45 млрд после привлечения $250 млн.
  • Привлечённые деньги Suno направит на разработку новых продуктов и ускорение темпов найма. В компании работает около 200 сотрудников, к концу 2026 года штат планируют увеличить примерно на 70%, отмечает Bloomberg.
  • В сентябре 2025 года компания представила ИИ-сервис для звукозаписи и редактирования музыки. Он позволяет отдельно создавать вокал, басы и партии музыкальных инструментов по текстовому описанию или референсам.
  • В ноябре 2025 года Suno и Warner Music Group урегулировали иск об авторских правах и договорились о партнёрстве. Кроме того, стартап выкупил у Warner Music Group сервис для поиска концертов и покупки билетов на них Songkick.
Данила Бычков
AI
The Verge: фильтры авторских прав в Suno «очень легко» обмануть — достаточно замедлить или ускорить чужой трек

Некоторые пользователи монетизируют получившиеся ИИ-каверы.

Источник: Tech in Asia

#новости #suno

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