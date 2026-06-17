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Артур Томилко
Инвестиции

FT: Джеф Безос поучаствует в раунде финансирования британского стартапа CuspAI на $400 млн — компания занимается разработкой ИИ для материаловедения

В результате сделки её оценка может вырасти в четыре раза, до $2,6 млрд.

Фото Bloomberg
Фото Bloomberg
  • По словам источников FT, деньги вложат инвесткомпания Bezos Expeditions, семейный офис основателя Безоса, а также фонд Kleiner Perkins. Предварительные условия сделки согласованы, но она ещё не завершена, отметили собеседники.
  • Инвесторы планируют вложить в общей сложности $400 млн. По итогам раунда оценка CuspAI увеличится с $520 млн до $2,6 млрд.
  • Стартап занимается разработкой ИИ для материаловедения. Технология позволяет проектировать и тестировать новые материалы с помощью цифровой симуляции. Она может быть полезна в разных отраслях — от полупроводников до аэрокосмической промышленности, отмечает издание.
  • Среди клиентов CuspAI — производитель оборудования для производства чипов ASML, Meta* и автоконцерн Hyundai. Они используют платформу для создания новых материалов с нужными свойствами, сокращая традиционный цикл разработки «с нескольких лет до месяцев».
  • Безос — содиректор стартапа Project Prometheus, который работает над ИИ-моделями, способными «понимать физический мир». Его технологии планируют использовать для повышения эффективности и прибыльности промышленных предприятий.
  • В частности, Prometheus планирует скупать «пострадавшие от ИИ» производства, а затем использовать свои разработки, чтобы повысить их рентабельность, писало FT.
  • В июне 2026 года Prometheus привлёк $12 млрд от JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs, BlackRock и самого Безоса. Оценка стартапа составила $41 млрд.

*Meta признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #prometheus #безос

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