Сервис рынков предсказаний Kalshi ведёт переговоры об инвестициях при оценке примерно в $40 млрд — FT

«Слишком много совпадений»: платформа предсказаний Polymarket собрала внутреннее досье на Kalshi — в компании считают, что конкурент занимается промышленным шпионажем

В офисе Polymarket затонировали окна — из-за подозрений, что за компьютерами сотрудников следят из здания напротив.