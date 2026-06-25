Сервис рынков предсказаний Kalshi ведёт переговоры об инвестициях при оценке примерно в $40 млрд — FT

В мае 2026-го компания привлекла деньги при оценке почти вдвое меньше — $22 млрд.Источник: Bloomberg По словам знакомых с вопросом источников газеты, компания может завершить новый раунд финансирования уже в третьем квартале 2026 года. В Kalshi отказались от комментариев.Предполагаемая оценка в $40 млрд — почти вдвое больше той, по которой компания привлекла инвестиции в мае 2026 года. Тогда Kalshi рассказала, что получила $1 млрд от Coatue, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Morgan Stanley и других при оценке в $22 млрд. Для сравнения: в октябре 2025-го оценка инвесторов составила $5 млрд, а в декабре — $11 млрд.Kalshi основали в 2018 году Тарек Мансур и Луана Лопес Лара, которые познакомились во время учёбы в Массачусетском технологическом институте. Это одна их крупнейших платформ на рынке предсказаний, где пользователи делают ставки на какое-либо будущее событие. Она получила большую популярность в преддверии выборов президента США в 2024 году, отмечает FT.По словам издания, около 65% ставок на Kalshi — это ставки на спорт. В мае 2026-го объём торгов на площадке превысил $17 млрд по сравнению с менее чем $5 млрд годом ранее.По данным источников The Information, компания ведёт «неформальные» переговоры с банками о первичном публичном размещении акций на фоне «стремительного» роста ожидаемой годовой выручки. Она достигла $2 млрд, утверждали собеседники. 24 июня гендиректор Тарек Мансур подтвердил, что Kalshi рассматривает IPO, но не в 2026 году.Данила БычковСервисы4 июня«Слишком много совпадений»: платформа предсказаний Polymarket собрала внутреннее досье на Kalshi — в компании считают, что конкурент занимается промышленным шпионажем В офисе Polymarket затонировали окна — из-за подозрений, что за компьютерами сотрудников следят из здания напротив. #новости #kalshi