NYT: Blue Origin привлечёт первые сторонние инвестиции — общий объём раунда составит $10 млрд при оценке в $130 млрд

Основатель компании Джефф Безос вложит только $2 млрд. Фото BloombergО планах Blue Origin привлечь внешние инвестиции впервые за 25 лет работы узнало NYT. По данным издания, компания рассчитывает получить $10 млрд инвестиций при оценке в $130 млрд.Раунд возглавит компания Coatue Management, которая вложит $4 млрд. Ещё $2 млрд планирует инвестирует основатель Blue Origin Джефф Безос. Остальные $4 млрд привлекут от «крупных институциональных инвесторов».Впервые о намерении Blue Origin привлечь внешние инвестиции источники FT рассказали в мае 2026 года. Сделка должна зафиксировать оценку компании, а также снизить её зависимость от личного финансирования Безоса, ради которого ему приходится продавать свои акции Amazon, отмечает NYT.При этом инвесторов «не пугает» недавний инцидент с ракетой New Glenn, которая взорвалась во время испытаний и повредила стартовую площадку. По информации издания, они «больше сосредоточены на будущих проектах» — в частности, на развитии орбитальной инфраструктуры для спутниковой связи TeraWave.Полина ЛааксоБудущее31 маяМнение: взрыв ракеты New Glenn — «катастрофа», которая бьёт не только по Blue Origin, но и по всей космической отрасли США По масштабу авария сопоставима со взрывом советской ракеты сверхтяжёлого класса Н-1 в 1969 году. SpaceX Илона Маска — основной конкурент Blue Origin — 11 июня 2026 года провела IPO на Nasdaq. Компания разместила 555,6 млн акций по цене $135 за штуку и привлекла $75 млрд. А 15 июня увеличила объём привлечённых средств до $85,7 млрд за счёт доразмещения. Её оценка превысила $2 трлн.#новости #blueorigin