Nvidia раскрыла свою долю в Nebius Аркадия Воложа — 9,3%

После этого акции неоклауда выросли более чем на 6%. Nvidia 20 июля 2026 года подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США документы, в которых раскрыла размер своей доли в Nebius, пишет CNBC. Компании принадлежит 9,3% акций — 22,26 млн бумаг.На фоне публикации сведений акций Nebius в ходе предварительных торгов 21 июля выросли больше чем на 6% и достигли $194,55 за бумагу.В конце 2025 года Nebius провела частное размещение 33,33 млн акций по цене $21 за бумагу и привлекла $700 млн от Nvidia, Accel и других неназванных инвесторов. Распределение долей не раскрыли. В первом квартале 2026-го Nvidia отчиталась, что владеет 1,19 млн акций Nebius.В марте 2026 года Nebius и Nvidia объявили о стратегическом партнёрстве, в рамках которого запланировали развернуть «новое поколение облачной инфраструктуры для ИИ». Nvidia также обязалась вложить в неоклауд $2 млрд. Другие подробности сделки тогда не раскрыли.Компания Воложа уже использует продукты Nvidia в своих дата-центрах. Чтобы она смогла к концу 2030 года запустить кластеры более чем на 5 ГВт, Nvidia поможет с подключением собственных вычислительных платформ.Nebius Group — это Yandex N.V., переименованная после закрытия сделки по продаже российского бизнеса «Яндекса». Её глава — сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож.Она занимается созданием инфраструктуры для ИИ, развивает Avride (беспилотники) и TripleTen (образовательные сервисы). У неё также есть доли в Toloka (разметка данных) и ClickHouse (разработчик системы управления базами данных).Выручка Nebius за 2025 год составила $529,8 млн, что на 479% больше год к году. Скорректированный чистый убыток — $446,7 млн против $238,5 млн в 2024-м.На конец декабря 2024 года Nvidia владела акциями Nebius на тот момент стоимостью $33 млн. Однако только за 2025 год бумаги неоклауда подорожали более чем втрое.Михаил ДудченкоAI30.11.2025Полный стек для вычислений, европейский офис и готовность строить под заказ: как Nebius Воложа закрепляется на рынке ИИ-инфраструктуры По итогам 2026 года компания рассчитывает выручить до $7-9 млрд, хотя за три квартала 2025 года получила всего $302,1 млн.#новости #nebius #nvidia