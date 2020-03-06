Ему грозит до трёх лет тюрьмы по каждому пункту обвинения.

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Минюст США обвинил акционера группы TCS Group Holding Олега Тинькова в сокрытии сведений об активах на $1 млрд, сообщается на сайте ведомства.

Обвинение считает, что после выхода TCS Group Holding на Лондонскую биржу в 2013 году Тиньков фактически владел акциями компании на сумму более $1 млрд. Спустя три дня после IPO он отказался от гражданства США, говорится в документах.

Согласно американскому законодательству, Тиньков должен был отчитаться в налоговое управление США о своих активах, но подал в ведомство недостоверную налоговую декларацию, указывает Минюст. В декларации сообщалось, что доход предпринимателя составил чуть более $205 тысяч. В другом поданном документе (декларации при экспатриации) говорилось о $300 тысячах.

Ему грозит до трёх лет тюрьмы по каждому пункту обвинения. Речь также может идти о штрафах, реституции, а также освобождении под надзор правоохранительных органов.

В конце февраля 2020 года TCS Group Holding сообщила, что налоговое управление США инициировало слушания об уплате налогов в отношении Олега Тинькова. В группе отмечали, что предприниматель участвует в заседаниях как частное лицо, а слушания не влияют на работу группы.

2 марта в компании рассказали, что Тинькова освободили под залог в рамках дела, но он должен находиться в Лондоне до окончания судебного спора. РБК со ссылкой на документы суда писал, что сумма залога составила 20 млн фунтов стерлингов (около $25,7 млн), а сам предприниматель сдал российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии и должен отмечаться в полиции.