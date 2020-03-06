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Татьяна Боброва
7644

Минюст США обвинил Олега Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд Материал редакции

Ему грозит до трёх лет тюрьмы по каждому пункту обвинения.

135 комментариев
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Минюст США обвинил акционера группы TCS Group Holding Олега Тинькова в сокрытии сведений об активах на $1 млрд, сообщается на сайте ведомства.

Обвинение считает, что после выхода TCS Group Holding на Лондонскую биржу в 2013 году Тиньков фактически владел акциями компании на сумму более $1 млрд. Спустя три дня после IPO он отказался от гражданства США, говорится в документах.

Согласно американскому законодательству, Тиньков должен был отчитаться в налоговое управление США о своих активах, но подал в ведомство недостоверную налоговую декларацию, указывает Минюст. В декларации сообщалось, что доход предпринимателя составил чуть более $205 тысяч. В другом поданном документе (декларации при экспатриации) говорилось о $300 тысячах.

Ему грозит до трёх лет тюрьмы по каждому пункту обвинения. Речь также может идти о штрафах, реституции, а также освобождении под надзор правоохранительных органов.

В конце февраля 2020 года TCS Group Holding сообщила, что налоговое управление США инициировало слушания об уплате налогов в отношении Олега Тинькова. В группе отмечали, что предприниматель участвует в заседаниях как частное лицо, а слушания не влияют на работу группы.

2 марта в компании рассказали, что Тинькова освободили под залог в рамках дела, но он должен находиться в Лондоне до окончания судебного спора. РБК со ссылкой на документы суда писал, что сумма залога составила 20 млн фунтов стерлингов (около $25,7 млн), а сам предприниматель сдал российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии и должен отмечаться в полиции.

Тиньков был выпущен под залог до 27 апреля 2020 года — в этот день суд проведет следующее заседание по делу.

#новость #олегтиньков

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135 комментариев
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Роман

78

Я правильно понял, что Олег Тиньков участвует в судебных слушаниях как частное лицо, на операционную деятельность группы компаний компаний (включая Тинькофф Банк, Тинькофф Мобайл и Тинькофф Страхование) это не влияет?

Ответить

Anton Bocharov

Роман
24

Роман, не стоит верить слухам. Лично я из достоверных источников знаю, что Тиньков участвует в заседаниях как частное лицо, а слушания не влияют на работу группы. 

Ответить

pit chernoff

Anton
29

Не надо разводить панику, господа. Олег участвует как частное лицо, на операционную деятельность ГК Тинькофф это никак не влияет.

Ответить

Никита Хисматов

pit
6

Вы про какие слушания? В которых Олег участвует как частное лицо? Интересно, как это влияет на деятельность группы 

Ответить

Рома Терехин

Никита
2

Никак, ведь Олег участвует в этих слушаниях как частное лицо.

Ответить

pit chernoff

Никита
0

Вы правы, многие сегодня задаются этим вопросом. Интересно было бы наконец услышать хоть какие-нибудь официальные комментарии на этот счет, а то неизвестность пугает.

Ответить

Doco4ka

pit
1

Гаражного кооператива Тинькофф?

Ответить

Alexey Bo

Anton
8

Брат моего свата по линии отца подметает полы в зале заседаний и он сам видел, что Олег Тиньков там присутствует как частное лицо и на работу группы никак не влияет.

Ответить

Ilya Toropov

Anton
0

Ох уж эти достоверные источники. У вас есть друг который знает друга Олега? Тогда поздравляю, у вас херовые источники.

Ответить

Айсен Обутов

Роман
4

:)

Ответить

Линьков Олег

Айсен
4

UPD: сейчас бы комментарии редактировать

Сарказм
Сарка́зм (греч. σαρκασμός, от σαρκάζω, буквально «разрывать плоть») — один из видов сатирического…
ru.wikipedia.org
Ответить

Дмитрий

Роман
2

Ребята, а как Олег Тинькофф участвует в слушаниях? Как физическое лицо?...

Ответить

Георгий Воротынский

Роман
1

Странно, что нет официальных комментариев от банка. Специально просмотрел все комменты. Вас это не настораживает? Они уже всё?

Ответить

Sam Beckett

Георгий
0

Так рабочий день еще не начался, подожди немного

Ответить

Evgheni Chiriliuc

Георгий
0

Солидарен. Как-бы оно не повлияло операционную деятельность группы компаний компаний (включая Тинькофф Банк, Тинькофф Мобайл и Тинькофф Страхование).... 

Ответить

Николай Козлов

51
Ответить

Vadim Eremeev

23

Следующая книга Тинькова: Как я попал на миллиард долларов

Ответить

Michael Smith

Vadim
0

Скорее "как правильно заходить в хату".

Ответить

Родион Галанев

14

Run!

Ответить

Кирилл Вечкасов

Родион
25

Комментарий имеющий звук 😅

Ответить

Александр Сергеевич

18

Да ладно епт! Любой бы из нас подал декларацию подобную. Сегодня стоимость акций такая, завтра другая, после завтра ничего стоит - а заплати налог сейчас с максимального!
Честными будем! Я за Олега в этой ситуации!

Ответить

Михаил М

Александр
4

Все значит должны платить по этой схеме, а олеже можно меньше платить? С чего бы это?

Ответить

Александр Сергеевич

Михаил
11

Простите идеальный человек оплачивающий все налоги всегда по максимального тарифу!

Ответить

pit chernoff

Михаил
2

Ой ну нинада. На западе все минимизируют налоги, это в порядке вещей. 

Ответить

Ware Wow

Михаил
1

"Все" - это очень плохая категория, собственно поэтому они и платят.

Ответить

Siberu dzin

Александр
1

ну тк налоги это грабеж)

Ответить

pit chernoff

14

Олег - очередной русский гений, свято поверивший в справедливость западной системы правосудия. Причем грабли коллег по цеху ничему не научили. Олежек, ну как так? Изящно и без потерь прошел 90-е, 00-е, 10-е, а тут попался как последний лох.

Ответить

Leonardo DaVinci

pit
5

+1
"там жы в нармальных странах нитошо в этай стране"

Ответить

Den Zomann

pit
–2

А ты как был никем в 00, а 10 и в 20 так им и остался, как так?

Ответить

pit chernoff

Den
6

Стабильность!

Ответить

Evgheni Chiriliuc

pit
1

Самое смешное, что западная система сработала как часы. Гражданин? Будь любезен - заплати налоги. Уклонился в особо крупном размере? Будь любезен - проследуй в камеру. 

Ответить

Artemy

10

Помолимся:

Олег Тиньков участвует в судебных слушаниях как частное лицо, на операционную деятельность группы компаний компаний (включая Тинькофф Банк, Тинькофф Мобайл и Тинькофф Страхование) это не влияет.

Ответить

Айдар Зарипов

Artemy
0

))))))

Ответить

Oleg D

10

Что-то я не разделяю ликования в комментах. Грустно все это. Если бы уехавшего в Америку предпринимателя за американский бизнес РФ деньги начала требовать и ещё тюрьмой угрожала, тут бы такой вой был бы. А тут веселье и радость. Ну отожмут американцы у вас ТБ, куча вложившихся в их акции мамкины инвесторы получат нежданчик. Напомните мне, в чем веселье то?

Ответить

Sam Beckett

Oleg
1

Его просто тут недолюбливают

Ответить

Ware Wow

Sam
2

Не нужно говорить за всех

Ответить

Michael Smith

Oleg
2

Ну отожмут американцы у вас ТБ

Позвольте, а разве Олег Тиньков участвует в судебных слушаниях не как частное лицо?

Ответить

Den Zomann

9

В классике русского жанра тут только одно - это нищеброды ликуют, когда очередной раз кто-то с деньгами попал в передрягу.

Ответить

Игорь Крафт

8

Дааааа Олежек это тебе не Россия)))) это тебе не бот Олег 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Ответить

Evgeni Nabokov

Игорь
4

Ну маски шоу Олегу вроде не устраивают, самолёт не окружают спецназом, и даже выпустили под залог. Не знаю какое наказание предусматривает закон; предположу, что будет сделка в виде многомилионного штрафа.

Ответить

evilnw

–21

да флэш просто суший макро терран я не понемаю зачем он вызвался за ничю приемушество было у него на стороне он мог бы просто полететь половиной зданий и поехать войсками в атаку под зданиями зделать сиеге и просто тупо убить тосса у которого был 1 чтормер и пачка кареров с пачкой гунов протев террановского лимита это смешно просто смешно в любом случае у него стояло столько турелей что даже если бы он не смог убить всех кареров то он мог бы просто порубить их интрецепторов, а если бы даже не добил то всё равно кареры бы их слили на его туретках которых там было чтук 20

Ответить

Igor Kowalski

evilnw
12

Вот же гад. Я чуть мозг не сломал в попытке прочесть это. Про знаки препинания ты в курсе?

Ответить

blackst0ne

evilnw
3

Олег ещё и со Старкрафтом связан?

Ответить

Тёмка Гущин

blackst0ne
0

Олег выступает на слушаниях как частное лицо, на операционную деятельность группы компаний Activision-Blizzard и, в частности, игры StarCraft это никак не повлияет

Ответить

Сергей Токарев

evilnw
1

в этом есть какой-то юмор, но он такой тонкий, что в профиль совсем не виден

Ответить

Игорь Крафт

1

Что на это скажет БОТ?

Ответить

Артем Тиминский

Игорь
17

Его тоже посадят.

Ответить

Владимир Михайлов

Артем
2

Он под залог тоже остался в Лондоне, так что уже сидит... Почему думаете, не бот Олег ответил на этот вопрос
.

Ответить

Павел Федорук

Артем
0

орнул

Ответить

Angel Vivaldi

3

у этой ситуации есть хороший плюс, пропал долбанный бот Олег с комментов (:

Ответить

Nikita Pasechnik

Angel
4

Последнее время он очень хорошо стал отвечать. Возможно, произошел следующий этап его эволюции и он решил не обращать внимания на сраных людишек.

Ответить

Niko

4

Срочно надо переименовать т банк в оливерхьюз банк. "Р" - репутация.

Ответить

Родион Галанев

Niko
0

Оливерхьюзз. Он такой второй.

Ответить

Pasha Kislova

Родион
1

Бота Олега срочно должен заменить бот Оливер

Ответить

Влад Валов

4

Фактически

Вот пидорасы. Получается они хотят tax evasion в двойном размере? А как он считается с капитализации лол? Это при том, что через несколько дней после IPO какие-то «депутаты» Думы сыграли на понижение - внесли липовый законопроект и компания потеряла половину своей капитализации, а потом такие «ошибочка вышла» (снова). Считаю пора вводить войска в Лондон спасать Олега и за одно по пути раскассировать местных комсомольцев бывших чиновников.

Ответить

Александр Прилипко

Влад
0

да в посольство сядет он в случае чего, а вывезут его спокойно выдав ему статус дипломата. Естественно придется стать структурой государства.

Ответить

Александр Прилипко

Александр
0

да или просто на частном джете свинтит с брэнсоном,  И конечно это совершенно не повлияет на группу компаний ткс

Ответить

Ivan

3

2020-2013=7лет назад! типа за это время проблем не было, а тут вспомнили.

Ответить

Михаил М

Ivan
0

Какая разница, когда заменили махинации?

Ответить

Александр Казанский

Михаил
2

Разницы нет, есть вопросы. Вполне возможно, что заметили сразу, но оставили как рычаг давления. Там тоже не ангелы живут и знают, что им выгодно,  а что нет.

Ответить

Igor Kowalski

3

Лихие 90-е догоняют участников тех событий.

Ответить

Anton Bocharov

1

Многие называют США мировой мафией, и у меня есть как минимум 2 знакомых, которые отказались от гражданства штатов в пользу гражданства стран ЕС, как раз таки из-за налоговой системы. Но у Олега немного другая ситуация - он может участвовать в судебных слушаниях как частное лицо, и на операционную деятельность группы компаний (включая Тинькофф Банк, Тинькофф Мобайл и Тинькофф Страхование) это не влияет. 

Ответить

Инокентий Смирнов

Anton
4

Пойду процессор с мамки сниму, на работу не повлияет 

Ответить

Александр Якунин

3
Ответить

Мансур Гайнетдинов

–3

Олег Тиньков. Бизнес по-русски.

Ответить

new_comment

Мансур
6

Россию тут не в тему приплетать. Многие миллиардеры бегут из США в другую юрисдикцию, чтобы платить меньше налогов.
Или вот пример: https://www.forbes.ru/biznes/364035-plohaya-igra-kak-messi-i-ronaldu-uklonyayutsya-ot-nalogov
Тоже бизнес по-русски?

Ответить

Николай Козлов

–10

А еще Олег Тиньков участвует в судебных слушаниях как частное лицо, на операционную деятельность группы компаний компаний (включая Тинькофф Банк, Тинькофф Мобайл и Тинькофф Страхование) это не влияет.

Ответить

Артём Арцыбушевский

Николай
0

Не понял.

Ответить

Denis null

2

эти судебные слушания могут повлиять на группу компаний тинькофф ?

Ответить

Павел Федорук

Denis
1

да

Ответить

Alexey Tykhonov

2

Астрологи объявили неделю

Ответить

Dmitriy

2

Олег Тиньков: я такой как все

Ответить

Никита Гордеев

2

Олег Тиньков: я не такой как все

Ответить

Sergey Istok

Никита
0

))))))))

Ответить

Evgeny Terentev

2

Обменяют Олега на Калви. Может изначальный план и был таков.

Ответить

Дмитрий Благодиров

–3

"Олег Тиньков участвует в судебных слушаниях как частное лицо, на операционную деятельность группы компаний компаний (включая Тинькофф Банк, Тинькофф Мобайл и Тинькофф Страхование) это не влияет."

Ахахахахахахахахаахахахахахаахахахаахахахаха
...
Ахахахахахахахахахахахааххахахахахахахах.....

Ахахаххахахахахахахахахах

Ответить

Двадцать Один

–9

Олег Тиньков участвует в судебных слушаниях как частное лицо, на операционную деятельность группы компаний компаний (включая Тинькофф Банк, Тинькофф Мобайл и Тинькофф Страхование) это не влияет. Детальный комментарий давали ранее https://vc.ru/legal/109621-nalogovoe-upravlenie-ssha-iniciirovalo-slushaniya-v-otnoshenii-olega-tinkova?comment=1670046

Ответить

Andrey Vinokurov

Двадцать
–1

Вы издеваетесь?

Ответить

Николай Козлов

–8

Стоит отметить, что Олег Тиньков участвует в судебных слушаниях как частное лицо, на операционную деятельность группы компаний компаний (включая Тинькофф Банк, Тинькофф Мобайл и Тинькофф Страхование) это не влияет.

Ответить

Michael Ivonin

Николай
0

Даже пригожинские тролли тоньше в каментах отрабатывают! 😂

Ответить

Sergey Istok

1

Далее будет следующее: частному лицу прижмут причинное место до максимального уровня и вдруг, внезапно, когда уже будет казаться что всё, game over- администрация страны возможностей и свободы, предложит сделку, от которой невозможно будет отказаться. Далее придет благодетель под видом покупателя (даю 10 долларов что это очень всем нам знакомый человек и к стране возможностей и свободы, на первый взгляд, не имеет никакого отношения) , частному лицу придется передать контрольный пакет в чужие руки (вообще чужие). Затем будет происходить самое интересное, то, ради чего это все и затевалось. 

P.S. И кстати, Твист в теме.

Ответить

Александр Прилипко

Sergey
0

я думаю скорее сбер или альфа выкупит

Ответить

Антон Сколково

Александр
0

Херасе. Сбер или Альфа уже через Госдеп отжимают?

Ответить

sasha supertouch

0

В какой банк переходить теперь?

Ответить

Павел Федорук

sasha
–3

Альфа ❤️

Ответить

sasha supertouch

Павел
3

Ну не знаю. Были с ней проблемы, что больше не хочется к ним.

Ответить

Артем Тиминский

sasha
0

Кстати, вот я впервые открываю ИП, какой выбрать банк чтобы меня не блокировали и.т.п. Пишут что и с альфой, и с точкой, и с тиньковым есть проблемы, куда идти то?

Ответить

Leonardo DaVinci

Артем
0

альфабанком пользуюсь 10 лет почти. Тиньковым 1,5 года. Альфа выигрывает почти везде

Ответить

Silverjohn

Leonardo
2

В чем она там выигрывает? Конскими тарифами? Сидел на Альфе, 1440р. в месяц + платежка была сначала 16р., потом подняли до 20р., в итоге годовое обслуживание у меня выходило около 30 000р. У Тинька 490р. счет + 490р. пакет межбанки без комиссий - и все, около 10 косарей в год выходит.

Ответить

Арсений Петрович

Silverj…
1

У меня похожее отношение к альфе - они норм, но очень дорого. За каждую мелочь возьмут деньги. Тиньков идеальный - очень клиентоориентированный

Ответить

Silverjohn

Арсений
0

Да, так и есть, они норм, но Тинек тоже норм и в 3 раза выгоднее, а предприниматель должен снижать издержки где можно, и так со всех сторон имеют в хвост и в гриву...

Ответить

Павел Федорук

Артем
0

Ну не знаю насчёт точки, у меня ничего в ней не блокировали. Точка - идеальный банк, сам им пользуюсь)

Ответить

Den Zomann

Артем
0

Проблема не с банком, а с людьми.

Ответить

Dennis Gooddeni

Артем
0

Чтоб не блокировали два счёта имей, ну а так по слухам ВТБ, не блокирует, потому что отстаёт по технологиям, многие запросы в бумажном виде, а вообще, сейчас не блокируют счёт, а блокируют на нем сумму, на которую пришло запрос с Налоговой и списывают автоматом

Ответить

Silverjohn

Dennis
0

Ты путаешь блокировку от налоговой и блокировку по 115 ФЗ.

Ответить

Арсений Петрович

Артем
0

Везде заблокируют, если будут основания. Открывайте в альфе или точке и не переживайте. 

Ответить

Олег Ивахнов

Артем
0

Чтобы вас не блокировали не совершайте подозрительных операций )

Ответить

Николай Демидов

Артем
0

В модульбанке. У меня с ними нет проблем.

Ответить

Ware Wow

sasha
0

с чего бы?

Ответить

Dc Maniac

0

Блиннн ...... да ладно?
Тиньков мошенник ?

А что по этому поводу скажет представительство банка , страховой компании и моб. оператора ?

Давайте узнаем ?)

Ответить

Арсений Петрович

Dc
2

Я бы сказал законы США похожи на мошеннические. Какого черта им надо платить налоги за российский бизнес. И ещё как пишут пять лет после отказа от гражданства. Какое-то кидалово.

Ответить

Айдар Зарипов

–2

Мне кажется либо его посадят и отнимут бизнес...либо отпустят, но отнимут бизнес...такое много раз было у нас...

Ответить

Александр Казанский

Айдар
–2

Я в шоке, что за каша у вас. Тинькова сажает американская администрация,  но вы ***** и тут видите "руку кремля"...

Ответить

Лёха Вованыч

–3

Вгруппе отмечали, что предприниматель участвует в заседаниях как частное лицо, а слушания не влияют на работу группы..... А ЧТО, ТАК МОЖНО БЫЛО!? А можно я тоже поучавствую как частное лицо в заседаниях, или у меня лицо не то? 

Ответить

Doco4ka

Лёха
–1

И сядешь на бутылку после вынесения приговора?

Ответить

Лёха Вованыч

0

Незнаю что такое "реституция", но интересно посмотреть как её будут делать Олежику! 

Ответить

Alexandr Simonov

0

Олег мог бы пополнить пул своей зарубежной недвижимости частной тюрьмой-шале. Отсидит 3 года в шоколаде. 

Ответить

Артур Гаврончук

0
Ответить

Инокентий Смирнов

Артур
0

Ничего особенного :) 

Ответить

Алексис Второй

Артур
0

Да, но он имел ум чтобы обладать нужными знакомствами, неплохо их использовать и не вляпываться в откровенный криминал.

Ответить

Nikola Nikola

0

Правильно я понимаю, что сейчас в поддержке тенькофа будет отвечать не Олег, и имя у бота будет другое?

Ответить

pit chernoff

0

Аллея славы Олега Юрьевича
https://www.change.org/p/граждане-российской-федерации-присудить-олегу-юрьевичу-тинькову-почётное-звание-мудак-года

Ответить

Инокентий Смирнов

0

В Англии заебись тусоваться! 

Ответить

Алексис Второй

0

Есть у кого-нибудь понимание возможного наказания и его последствий? Есть ли реальный шанс литься свободы? Если будет штраф, то в каком размере?

Ответить

Сергей Поляков

Алексис
0

Шансов лишиться свободы нет. Шанс лишиться большей части нажитого 99,99%. 

Ответить

Paul Denisevich

0

Попал, Олежа, попал

Ответить

Алексей Фурс

0

Лучше иметь деньги и проблемы с налоговой, чем ничего не иметь

Ответить

Evgeni Nabokov

0

Меня удивляет что Олег Тиньков так быстро получил американское гражданство. 

Ответить

Александр Прилипко

Evgeni
0

если у тебя есть денег, то все делается быстро и законно

Ответить

Vlad Eliseev

0

А сколько пунктов обвинения? Сколько раз по трёшке ему светит?

Ответить

Балкон.ру

0

@Олег Тиньков удачи в суде, я так думаю выплатит штраф, ничего страшного. Ну а на операционную деятельность банка это не влияет, как и говорил @Тинькофф 🤞

Ответить

pit chernoff

Балкон.ру
0

Да пустяковый вопрос. Выплатит штраф, отсидит, без проблем. Он же такой как все.

Ответить

Балкон.ру

pit
0

Ну да. Если бы его у нас закрыли, то кто его знает. А так там же многие штрафами отделываются да и все.

Ответить

Балкон.ру

Балкон.ру
0

Ничего страшного, тем более он скорее всего сам накосячил же.

Ответить

Dennis Gooddeni

0

Олег Тиньков, это типо нашего Кулибина, только в банковской сфере? Кумир многих и пример для подражания, делами своими великими?

Ответить

Антон Антонов

0

Тиньков, конечно, омерзительный человек, но эти обвинения — просто полный трэш.

Ответить

Johnny Vorony

0

Есть мнение, что вопрос решат, но вот банк придётся продать / отдать.

Ответить

Evgheni Chiriliuc

0

Мда, Олежа. Это тебе не каких-то несчастных кемеровских блоггеров кошмарить, засылая к ним страшных полу-бандитов и купленных ментов. Тут уже игра посерьезней. Так что ты готовься. Ухахаха. 

Ответить

Алексей Вихров

0

Так. Успокойтесь. Тут в статье ошибка.

Олегу не грозит до 3 лет тюрьмы.
Всё в порядке. Успокойтесь! 

Вот из Коммерсанта:

"Ему грозит до шести лет лишения свободы по двум пунктам обвинения."
https://www.kommersant.ru/doc/4277629

Ответить

Булат Мясоутов

0

Олег в следующем своём интервью: «А вообще я первый, кого штрафовали на 1 млрд долларов ... » ))

Ответить

FTOH

–1

Нужно было в Грамы Дурова вкладывать, чтобы не нашли.

Ответить

Михаил М

–1

Это тебе не блогеров прессовать.

Ответить

Павел Федорук

–1

Я правильно понимаю?

Ответить

Инокентий Смирнов

Павел
–1

Понимаю правильно я? 

Ответить

Павел Федорук

–1

Стоит отметить, что Олег Тиньков.

Ответить
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Тинькофф
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Работать не страшно. Персонально для вас неофициально: "Пацаны, все нормально, это личные дела Олега! Ни к банку ни к другим составляющим группы Тинькофф они отношения не имеют!" :)
Налоговое управление США инициировало слушания в отношении Олега Тинькова
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