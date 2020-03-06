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Ему грозит до трёх лет тюрьмы по каждому пункту обвинения.
Минюст США обвинил акционера группы TCS Group Holding Олега Тинькова в сокрытии сведений об активах на $1 млрд, сообщается на сайте ведомства.
Обвинение считает, что после выхода TCS Group Holding на Лондонскую биржу в 2013 году Тиньков фактически владел акциями компании на сумму более $1 млрд. Спустя три дня после IPO он отказался от гражданства США, говорится в документах.
Согласно американскому законодательству, Тиньков должен был отчитаться в налоговое управление США о своих активах, но подал в ведомство недостоверную налоговую декларацию, указывает Минюст. В декларации сообщалось, что доход предпринимателя составил чуть более $205 тысяч. В другом поданном документе (декларации при экспатриации) говорилось о $300 тысячах.
Ему грозит до трёх лет тюрьмы по каждому пункту обвинения. Речь также может идти о штрафах, реституции, а также освобождении под надзор правоохранительных органов.
В конце февраля 2020 года TCS Group Holding сообщила, что налоговое управление США инициировало слушания об уплате налогов в отношении Олега Тинькова. В группе отмечали, что предприниматель участвует в заседаниях как частное лицо, а слушания не влияют на работу группы.
2 марта в компании рассказали, что Тинькова освободили под залог в рамках дела, но он должен находиться в Лондоне до окончания судебного спора. РБК со ссылкой на документы суда писал, что сумма залога составила 20 млн фунтов стерлингов (около $25,7 млн), а сам предприниматель сдал российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии и должен отмечаться в полиции.
Тиньков был выпущен под залог до 27 апреля 2020 года — в этот день суд проведет следующее заседание по делу.
Я правильно понял, что Олег Тиньков участвует в судебных слушаниях как частное лицо, на операционную деятельность группы компаний компаний (включая Тинькофф Банк, Тинькофф Мобайл и Тинькофф Страхование) это не влияет?
Роман, не стоит верить слухам. Лично я из достоверных источников знаю, что Тиньков участвует в заседаниях как частное лицо, а слушания не влияют на работу группы.
Не надо разводить панику, господа. Олег участвует как частное лицо, на операционную деятельность ГК Тинькофф это никак не влияет.
Вы про какие слушания? В которых Олег участвует как частное лицо? Интересно, как это влияет на деятельность группы
Вы правы, многие сегодня задаются этим вопросом. Интересно было бы наконец услышать хоть какие-нибудь официальные комментарии на этот счет, а то неизвестность пугает.
Ох уж эти достоверные источники. У вас есть друг который знает друга Олега? Тогда поздравляю, у вас херовые источники.
:)
UPD: сейчас бы комментарии редактировать
Странно, что нет официальных комментариев от банка. Специально просмотрел все комменты. Вас это не настораживает? Они уже всё?
Солидарен. Как-бы оно не повлияло операционную деятельность группы компаний компаний (включая Тинькофф Банк, Тинькофф Мобайл и Тинькофф Страхование)....
Следующая книга Тинькова: Как я попал на миллиард долларов
Run!
Да ладно епт! Любой бы из нас подал декларацию подобную. Сегодня стоимость акций такая, завтра другая, после завтра ничего стоит - а заплати налог сейчас с максимального!
Честными будем! Я за Олега в этой ситуации!
Простите идеальный человек оплачивающий все налоги всегда по максимального тарифу!
Ой ну нинада. На западе все минимизируют налоги, это в порядке вещей.
Олег - очередной русский гений, свято поверивший в справедливость западной системы правосудия. Причем грабли коллег по цеху ничему не научили. Олежек, ну как так? Изящно и без потерь прошел 90-е, 00-е, 10-е, а тут попался как последний лох.
А ты как был никем в 00, а 10 и в 20 так им и остался, как так?
Самое смешное, что западная система сработала как часы. Гражданин? Будь любезен - заплати налоги. Уклонился в особо крупном размере? Будь любезен - проследуй в камеру.
Помолимся:
Олег Тиньков участвует в судебных слушаниях как частное лицо, на операционную деятельность группы компаний компаний (включая Тинькофф Банк, Тинькофф Мобайл и Тинькофф Страхование) это не влияет.
Что-то я не разделяю ликования в комментах. Грустно все это. Если бы уехавшего в Америку предпринимателя за американский бизнес РФ деньги начала требовать и ещё тюрьмой угрожала, тут бы такой вой был бы. А тут веселье и радость. Ну отожмут американцы у вас ТБ, куча вложившихся в их акции мамкины инвесторы получат нежданчик. Напомните мне, в чем веселье то?
Его просто тут недолюбливают
Ну отожмут американцы у вас ТБ
Позвольте, а разве Олег Тиньков участвует в судебных слушаниях не как частное лицо?
В классике русского жанра тут только одно - это нищеброды ликуют, когда очередной раз кто-то с деньгами попал в передрягу.
Дааааа Олежек это тебе не Россия)))) это тебе не бот Олег 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Ну маски шоу Олегу вроде не устраивают, самолёт не окружают спецназом, и даже выпустили под залог. Не знаю какое наказание предусматривает закон; предположу, что будет сделка в виде многомилионного штрафа.
да флэш просто суший макро терран я не понемаю зачем он вызвался за ничю приемушество было у него на стороне он мог бы просто полететь половиной зданий и поехать войсками в атаку под зданиями зделать сиеге и просто тупо убить тосса у которого был 1 чтормер и пачка кареров с пачкой гунов протев террановского лимита это смешно просто смешно в любом случае у него стояло столько турелей что даже если бы он не смог убить всех кареров то он мог бы просто порубить их интрецепторов, а если бы даже не добил то всё равно кареры бы их слили на его туретках которых там было чтук 20
Вот же гад. Я чуть мозг не сломал в попытке прочесть это. Про знаки препинания ты в курсе?
Олег ещё и со Старкрафтом связан?
Олег выступает на слушаниях как частное лицо, на операционную деятельность группы компаний Activision-Blizzard и, в частности, игры StarCraft это никак не повлияет
в этом есть какой-то юмор, но он такой тонкий, что в профиль совсем не виден
Что на это скажет БОТ?
Его тоже посадят.
Он под залог тоже остался в Лондоне, так что уже сидит... Почему думаете, не бот Олег ответил на этот вопрос
.
у этой ситуации есть хороший плюс, пропал долбанный бот Олег с комментов (:
Последнее время он очень хорошо стал отвечать. Возможно, произошел следующий этап его эволюции и он решил не обращать внимания на сраных людишек.
Срочно надо переименовать т банк в оливерхьюз банк. "Р" - репутация.
Оливерхьюзз. Он такой второй.
Фактически
Вот пидорасы. Получается они хотят tax evasion в двойном размере? А как он считается с капитализации лол? Это при том, что через несколько дней после IPO какие-то «депутаты» Думы сыграли на понижение - внесли липовый законопроект и компания потеряла половину своей капитализации, а потом такие «ошибочка вышла» (снова). Считаю пора вводить войска в Лондон спасать Олега и за одно по пути раскассировать местных комсомольцев бывших чиновников.
да в посольство сядет он в случае чего, а вывезут его спокойно выдав ему статус дипломата. Естественно придется стать структурой государства.
да или просто на частном джете свинтит с брэнсоном, И конечно это совершенно не повлияет на группу компаний ткс
2020-2013=7лет назад! типа за это время проблем не было, а тут вспомнили.
Разницы нет, есть вопросы. Вполне возможно, что заметили сразу, но оставили как рычаг давления. Там тоже не ангелы живут и знают, что им выгодно, а что нет.
Многие называют США мировой мафией, и у меня есть как минимум 2 знакомых, которые отказались от гражданства штатов в пользу гражданства стран ЕС, как раз таки из-за налоговой системы. Но у Олега немного другая ситуация - он может участвовать в судебных слушаниях как частное лицо, и на операционную деятельность группы компаний (включая Тинькофф Банк, Тинькофф Мобайл и Тинькофф Страхование) это не влияет.
Олег Тиньков. Бизнес по-русски.
Россию тут не в тему приплетать. Многие миллиардеры бегут из США в другую юрисдикцию, чтобы платить меньше налогов.
Или вот пример: https://www.forbes.ru/biznes/364035-plohaya-igra-kak-messi-i-ronaldu-uklonyayutsya-ot-nalogov
Тоже бизнес по-русски?
А еще Олег Тиньков участвует в судебных слушаниях как частное лицо, на операционную деятельность группы компаний компаний (включая Тинькофф Банк, Тинькофф Мобайл и Тинькофф Страхование) это не влияет.
эти судебные слушания могут повлиять на группу компаний тинькофф ?
Олег Тиньков: я не такой как все
"Олег Тиньков участвует в судебных слушаниях как частное лицо, на операционную деятельность группы компаний компаний (включая Тинькофф Банк, Тинькофф Мобайл и Тинькофф Страхование) это не влияет."
Ахахахахахахахахаахахахахахаахахахаахахахаха
...
Ахахахахахахахахахахахааххахахахахахахах.....
Ахахаххахахахахахахахахах
Олег Тиньков участвует в судебных слушаниях как частное лицо, на операционную деятельность группы компаний компаний (включая Тинькофф Банк, Тинькофф Мобайл и Тинькофф Страхование) это не влияет. Детальный комментарий давали ранее https://vc.ru/legal/109621-nalogovoe-upravlenie-ssha-iniciirovalo-slushaniya-v-otnoshenii-olega-tinkova?comment=1670046
Стоит отметить, что Олег Тиньков участвует в судебных слушаниях как частное лицо, на операционную деятельность группы компаний компаний (включая Тинькофф Банк, Тинькофф Мобайл и Тинькофф Страхование) это не влияет.
Далее будет следующее: частному лицу прижмут причинное место до максимального уровня и вдруг, внезапно, когда уже будет казаться что всё, game over- администрация страны возможностей и свободы, предложит сделку, от которой невозможно будет отказаться. Далее придет благодетель под видом покупателя (даю 10 долларов что это очень всем нам знакомый человек и к стране возможностей и свободы, на первый взгляд, не имеет никакого отношения) , частному лицу придется передать контрольный пакет в чужие руки (вообще чужие). Затем будет происходить самое интересное, то, ради чего это все и затевалось.
P.S. И кстати, Твист в теме.
я думаю скорее сбер или альфа выкупит
В какой банк переходить теперь?
Альфа ❤️
Ну не знаю. Были с ней проблемы, что больше не хочется к ним.
Кстати, вот я впервые открываю ИП, какой выбрать банк чтобы меня не блокировали и.т.п. Пишут что и с альфой, и с точкой, и с тиньковым есть проблемы, куда идти то?
альфабанком пользуюсь 10 лет почти. Тиньковым 1,5 года. Альфа выигрывает почти везде
В чем она там выигрывает? Конскими тарифами? Сидел на Альфе, 1440р. в месяц + платежка была сначала 16р., потом подняли до 20р., в итоге годовое обслуживание у меня выходило около 30 000р. У Тинька 490р. счет + 490р. пакет межбанки без комиссий - и все, около 10 косарей в год выходит.
У меня похожее отношение к альфе - они норм, но очень дорого. За каждую мелочь возьмут деньги. Тиньков идеальный - очень клиентоориентированный
Да, так и есть, они норм, но Тинек тоже норм и в 3 раза выгоднее, а предприниматель должен снижать издержки где можно, и так со всех сторон имеют в хвост и в гриву...
Ну не знаю насчёт точки, у меня ничего в ней не блокировали. Точка - идеальный банк, сам им пользуюсь)
Чтоб не блокировали два счёта имей, ну а так по слухам ВТБ, не блокирует, потому что отстаёт по технологиям, многие запросы в бумажном виде, а вообще, сейчас не блокируют счёт, а блокируют на нем сумму, на которую пришло запрос с Налоговой и списывают автоматом
Везде заблокируют, если будут основания. Открывайте в альфе или точке и не переживайте.
Блиннн ...... да ладно?
Тиньков мошенник ?
А что по этому поводу скажет представительство банка , страховой компании и моб. оператора ?
Давайте узнаем ?)
Я бы сказал законы США похожи на мошеннические. Какого черта им надо платить налоги за российский бизнес. И ещё как пишут пять лет после отказа от гражданства. Какое-то кидалово.
Мне кажется либо его посадят и отнимут бизнес...либо отпустят, но отнимут бизнес...такое много раз было у нас...
Я в шоке, что за каша у вас. Тинькова сажает американская администрация, но вы ***** и тут видите "руку кремля"...
Вгруппе отмечали, что предприниматель участвует в заседаниях как частное лицо, а слушания не влияют на работу группы..... А ЧТО, ТАК МОЖНО БЫЛО!? А можно я тоже поучавствую как частное лицо в заседаниях, или у меня лицо не то?
Незнаю что такое "реституция", но интересно посмотреть как её будут делать Олежику!
Олег мог бы пополнить пул своей зарубежной недвижимости частной тюрьмой-шале. Отсидит 3 года в шоколаде.
Да, но он имел ум чтобы обладать нужными знакомствами, неплохо их использовать и не вляпываться в откровенный криминал.
Правильно я понимаю, что сейчас в поддержке тенькофа будет отвечать не Олег, и имя у бота будет другое?
Аллея славы Олега Юрьевича
https://www.change.org/p/граждане-российской-федерации-присудить-олегу-юрьевичу-тинькову-почётное-звание-мудак-года
Есть у кого-нибудь понимание возможного наказания и его последствий? Есть ли реальный шанс литься свободы? Если будет штраф, то в каком размере?
Шансов лишиться свободы нет. Шанс лишиться большей части нажитого 99,99%.
Меня удивляет что Олег Тиньков так быстро получил американское гражданство.
@Олег Тиньков удачи в суде, я так думаю выплатит штраф, ничего страшного. Ну а на операционную деятельность банка это не влияет, как и говорил @Тинькофф 🤞
Да пустяковый вопрос. Выплатит штраф, отсидит, без проблем. Он же такой как все.
Олег Тиньков, это типо нашего Кулибина, только в банковской сфере? Кумир многих и пример для подражания, делами своими великими?
Тиньков, конечно, омерзительный человек, но эти обвинения — просто полный трэш.
Мда, Олежа. Это тебе не каких-то несчастных кемеровских блоггеров кошмарить, засылая к ним страшных полу-бандитов и купленных ментов. Тут уже игра посерьезней. Так что ты готовься. Ухахаха.
Так. Успокойтесь. Тут в статье ошибка.
Олегу не грозит до 3 лет тюрьмы.
Всё в порядке. Успокойтесь!
Вот из Коммерсанта:
"Ему грозит до шести лет лишения свободы по двум пунктам обвинения."
https://www.kommersant.ru/doc/4277629
Олег в следующем своём интервью: «А вообще я первый, кого штрафовали на 1 млрд долларов ... » ))
Я правильно понимаю?
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