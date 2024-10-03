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Полина Лааксо
Право

«Не позволю присвоить плоды совместных трудов»: Бакальчук потребовал от суда отменить сделку по передаче домена wildberries.ru совместному с Russ юрлицу

Речь о «РВБ». Иск подан к нему и Татьяне Ким (ранее — Бакальчук).

  • С заявлением владелец 1% в ООО «Вайлдберриз» Владислав Бакальчук обратился в Савёловский суд Москвы. В пресс-службе судов общей юрисдикции города подтвердили получение иска, но к производству его ещё не приняли.
  • По словам миноритария, указанный домен — «один из символов компании и важнейший актив» стоимостью не менее $3 млн. Его передачу нужно было согласовывать с Бакальчуком, как считает он сам.

Изучив юридические документы, мы выяснили: передача домена в ООО «РВБ» — абсурдная сделка, противоречащая всем принципам закона и здравого смысла. Домен выбыл из нашей совместной собственности без моего согласия и воли. Подобные манипуляции, как правило, предпринимаются в преддверии бракоразводного процесса с одной целью — сократить размер совместно нажитого имущества. <...> Мы строили Wildberries вместе почти два десятилетия, и я не намерен позволить кому-то просто так присвоить плоды этих трудов.

Владислав Бакальчук
Источник фото: Владислав Бакальчук
Источник фото: Владислав Бакальчук
  • Маркетплейс объявил об объединении с оператором наружной рекламы Russ в июне 2024 года. В ООО «РВБ» 35% принадлежит ООО «Стинн» (владеет 99% в «Русс Аутдор», это основное юрлицо Russ), а 65% — ООО «Вайлдберриз» (у Ким 99%). Гендиректором «РВБ» указан Роберт Мирзоян, глава Russ. Реструктуризацию завершили к октябрю.
  • Сделка сопровождается конфликтом между Ким и Бакальчуком. Последний считает, что это «захват» бизнеса, «активы выводятся практически за бесценок». Ким опровергает эту информацию. В сентябре дошло до стрельбы в офисе Wildberries, в результате которой погибли двое. Бакальчуку предъявили обвинения, но затем отпустили.
Таня Боброва
Маркетплейсы
Сумма претензий Wildberries к «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука выросла до 37 млрд рублей

Это сумма незакрытых авансов, которые маркетплейс выплатил «ВБ Девелопмент» за строительство логистических объектов.

#новости #wildberries #захватwildberries

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209 комментариев
Anton Kuzmichev

ВБ со всеми их приколами и факапами стойко ассоциируется с говной. Зачем им вообще пользоваться, если есть другой, приятно пахнущий словно после грозы маркетплейс.

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1
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KND

ВБ - это филиал Одноклассников в мире маркетплейсов

38
1
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Император Нолимоций

Да, вся эта канитель лишний раз убеждает меня, что никогда ничего не покупать у Wildberries было абсолютно правильным решением.

Однажды я даже хотел это сделать. Но, увидев, что для примерки двух пар обуви я должен их обе купить, а потом на неподошедшую оформить возврат — в то время как в нормальном магазине можно заказать три, померить и затем выкупить одну, — передумал.

23
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Dmitry

Вот да, вб для меня всегда отдавал каким-то колхозом, никогда не пользовался. Видимо чуйка не подвела

21
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Олег Павлов

Когда-нибудь ты поймешь, что простой люд выбирает маркетплейс, авиакомпанию, турфирму или марку одежды по таким критериям как: стоимость, скорость доставки, гарантия и тд

На предысторию, какие-то маркетинговые факапы и прочее людям глубоко насрать)

Будет на вб дешевле – купят там, пусть там Бокальчуки хоть собак эбут и едят детей

16
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Максим Исаев

Как только приятно пахнущий маркеиплейс останется один, вы и глазом моргнуть не успеете, как он начнёт пахнуть дешёвым освежителем "Сирень", смешанным с гумном

7
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Игорь Лыткин

Вы рассуждаете как крупный инвестор или совладелец бизнеса WB? Просто интересно.🧐

2
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