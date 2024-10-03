«Не позволю присвоить плоды совместных трудов»: Бакальчук потребовал от суда отменить сделку по передаче домена wildberries.ru совместному с Russ юрлицу

Изучив юридические документы, мы выяснили: передача домена в ООО «РВБ» — абсурдная сделка, противоречащая всем принципам закона и здравого смысла. Домен выбыл из нашей совместной собственности без моего согласия и воли. Подобные манипуляции, как правило, предпринимаются в преддверии бракоразводного процесса с одной целью — сократить размер совместно нажитого имущества. <...> Мы строили Wildberries вместе почти два десятилетия, и я не намерен позволить кому-то просто так присвоить плоды этих трудов.
ВБ со всеми их приколами и факапами стойко ассоциируется с говной. Зачем им вообще пользоваться, если есть другой, приятно пахнущий словно после грозы маркетплейс.
ВБ - это филиал Одноклассников в мире маркетплейсов
Да, вся эта канитель лишний раз убеждает меня, что никогда ничего не покупать у Wildberries было абсолютно правильным решением.
Однажды я даже хотел это сделать. Но, увидев, что для примерки двух пар обуви я должен их обе купить, а потом на неподошедшую оформить возврат — в то время как в нормальном магазине можно заказать три, померить и затем выкупить одну, — передумал.
Вот да, вб для меня всегда отдавал каким-то колхозом, никогда не пользовался. Видимо чуйка не подвела
Когда-нибудь ты поймешь, что простой люд выбирает маркетплейс, авиакомпанию, турфирму или марку одежды по таким критериям как: стоимость, скорость доставки, гарантия и тд
На предысторию, какие-то маркетинговые факапы и прочее людям глубоко насрать)
Будет на вб дешевле – купят там, пусть там Бокальчуки хоть собак эбут и едят детей
Как только приятно пахнущий маркеиплейс останется один, вы и глазом моргнуть не успеете, как он начнёт пахнуть дешёвым освежителем "Сирень", смешанным с гумном
Вы рассуждаете как крупный инвестор или совладелец бизнеса WB? Просто интересно.🧐