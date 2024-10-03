«Не позволю присвоить плоды совместных трудов»: Бакальчук потребовал от суда отменить сделку по передаче домена wildberries.ru совместному с Russ юрлицу

Изучив юридические документы, мы выяснили: передача домена в ООО «РВБ» — абсурдная сделка, противоречащая всем принципам закона и здравого смысла. Домен выбыл из нашей совместной собственности без моего согласия и воли. Подобные манипуляции, как правило, предпринимаются в преддверии бракоразводного процесса с одной целью — сократить размер совместно нажитого имущества. <...> Мы строили Wildberries вместе почти два десятилетия, и я не намерен позволить кому-то просто так присвоить плоды этих трудов.