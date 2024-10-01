Основательница Wildberries: объединённая компания Wildberries и Russ завершила реструктуризацию

Ещё в ноябре 2023 года я говорила, что основная угроза развитию [Wildberries] кроется у нас внутри.
Я 20 лет управляю компанией и чувствую её буквально на кончиках пальцев. И тогда — в ноябре — я уже понимала, что [ей] требуется серьёзная перестройка структуры. Она должна остаться гибкой и в то же время более чёткой, более структурированной и более правильной.
Раньше компания была в ее руках, теперь - на кончиках пальцев.
В РФ судьба биза всегда такая. Мелкий душат, средний доят, крупный отжимают или делят...
да кто сказал что в ее руках что-то по факту? учитывая сколько уважаемых людей впряглось.
На большом волосатом пальце, наверное так правильнее будет сказано
ну Пеппер слил, что они собираются поглотить Озон. Если это правда, то может быть хороший ход. А так конечно хз.
Я что то, конечно, не понимаю, но как скрещение ритейлера, с гигантской логистикой, складами, пунктами выдачи и т.п. и т.д. с поставщиком наружной рекламы (вопрос на засыпку - кто то вообще обращает внимание на наружную рекламу?) поможет и в чем первому?