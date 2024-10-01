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Полина Лааксо
Маркетплейсы

Основательница Wildberries: объединённая компания Wildberries и Russ завершила реструктуризацию

Маркетплейс объявил об объединении с оператором наружной рекламы в июне 2024 года.

  • Для этого стороны тогда же создали совместное юрлицо — ООО «РВБ» — и «теперь готовы к новым проектам», сообщила Татьяна Ким (ранее — Бакальчук).

Ещё в ноябре 2023 года я говорила, что основная угроза развитию [Wildberries] кроется у нас внутри.

Я 20 лет управляю компанией и чувствую её буквально на кончиках пальцев. И тогда — в ноябре — я уже понимала, что [ей] требуется серьёзная перестройка структуры. Она должна остаться гибкой и в то же время более чёткой, более структурированной и более правильной.

Татьяна Ким, основательница Wildberries
Татьяна Ким. Источник скриншота: канал Татьяны Ким
Татьяна Ким. Источник скриншота: канал Татьяны Ким
  • Russ — крупнейший оператор наружной рекламы в России. Он управляет рекламными конструкциями в 143 городах России, размещает рекламу в метро, наземном транспорте, поездах, на вокзалах и в аэропортах.
  • Об объединении с ним маркетплейс объявил в июне 2024 года. В совместном юрлице ООО «РВБ» 35% принадлежит ООО «Стинн» (владеет 99% в «Русс Аутдор», это основное юрлицо Russ), а 65% — ООО «Вайлдберриз» (у Ким 99%). Гендиректором «РВБ» указан Роберт Мирзоян, глава Russ.
  • Сделка сопровождается конфликтом между Ким и её супругом Владиславом Бакальчуком. Последний считает, что это «захват» бизнеса — «активы выводятся практически за бесценок». Ким опровергает эту информацию.
  • В сентябре в московском офисе Wildberries произошла стрельба. В пресс-службе маркетплейса заявляли о «попытке незаконного проникновения Владислава Бакальчука с охраной». Сам он утверждал, что приехал на переговоры. В результате стрельбы погибли два человека. Бакальчуку предъявили обвинения, но затем отпустили.

#russ #wildberries #новости

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166 комментариев
A. Lipnitsky Jr

Раньше компания была в ее руках, теперь - на кончиках пальцев.

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T rex

В РФ судьба биза всегда такая. Мелкий душат, средний доят, крупный отжимают или делят...

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Вадим Чиняев

да кто сказал что в ее руках что-то по факту? учитывая сколько уважаемых людей впряглось.

2
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Саша Антипов

На большом волосатом пальце, наверное так правильнее будет сказано

2
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Sergei Obirix

ну Пеппер слил, что они собираются поглотить Озон. Если это правда, то может быть хороший ход. А так конечно хз.

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Big Lebovvski (Владислав)

Я что то, конечно, не понимаю, но как скрещение ритейлера, с гигантской логистикой, складами, пунктами выдачи и т.п. и т.д. с поставщиком наружной рекламы (вопрос на засыпку - кто то вообще обращает внимание на наружную рекламу?) поможет и в чем первому?

21
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