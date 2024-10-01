Основательница Wildberries: объединённая компания Wildberries и Russ завершила реструктуризацию

Ещё в ноябре 2023 года я говорила, что основная угроза развитию [Wildberries] кроется у нас внутри.

Я 20 лет управляю компанией и чувствую её буквально на кончиках пальцев. И тогда — в ноябре — я уже понимала, что [ей] требуется серьёзная перестройка структуры. Она должна остаться гибкой и в то же время более чёткой, более структурированной и более правильной.