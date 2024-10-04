Владислав Бакальчук подал иск о незаконной передаче активов Wildberries совместному с Russ юрлицу

Сумма претензий составляет более 350 млрд рублей.Иск подан к ООО «РВБ», ООО «Вайлдберриз» и Татьяне Ким (ранее Бакальчук), сообщили Forbes представители Владислава Бакальчука. Он требует признать недействительными сделки по передаче активов Wildberries объединённой с Russ компании РВБ.По словам Бакальчука, сумма «незаконно переданных активов составляет более 350 млрд рублей». Речь идёт о складах, фурах, «логистических мощностях», банке Wildberries, товарных знаках, сайте, программном обеспечении и другом.Считаю все эти сделки незаконными, совершёнными с колоссальным количеством нарушений законов.Владислав Бакальчук, цитата по ForbesПринят ли иск судом, пока неизвестно. В пресс-службе Wildberries заявили, что не получали заявление.3 августа 2024 года Владислав Бакальчук подал иск с требованием отменить передачу домена wildberries.ru совместному с Russ юрлицу. Он считает, что сделку должны были согласовать с ним.РВБ в свою очередь заявляла о намерении подать иск на 37 млрд рублей к принадлежащей Бакальчуку компании «ВБ Девелопмент». Последняя занималась строительством логистических объектов для Wildberries, но остановила выполнение договоров после сделки с Russ.Владислав БакальчукМаркетплейс объявил об объединении с оператором наружной рекламы Russ в июне 2024 года. В ООО «РВБ» 35% принадлежит ООО «Стинн» (владеет 99% в «Русс Аутдор», это основное юрлицо Russ), а 65% — ООО «Вайлдберриз» (у Ким 99%). Гендиректором «РВБ» указан Роберт Мирзоян, глава Russ. Реструктуризацию завершили к октябрю.Сделка сопровождается конфликтом между Ким и Бакальчуком. Последний считает, что это «захват» бизнеса, «активы выводятся практически за бесценок». Ким опровергает эту информацию. В сентябре дошло до стрельбы в офисе Wildberries, в результате которой погибли двое. Бакальчуку предъявили обвинения, но затем отпустили.#новости #wildberries #захватwildberries
Владислав, ты уже забодал всех.
А почему дебил ? Защищает свои активы, как не крути это совместно нажитое имущество.
Мужик какой-то куколд, его жену армяне в два ствола разводят на 1/3 компании. То есть 1/6 часть владика, если считать что у них доли 50/50 как в браке
Бро, у тебя совсем работы нет? Под каждым постом вижу твои выcepы
Басманный суд, уверен, будет беспристрастным 🤣
Молодец. Настоящий мужик, а не терпиливый.
А как же
БОГ ТЕРПЕЛ И НАМ ВЕЛЕЛИли
Деды терпели, а мы что, хуже?