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Таня Боброва
Право

Суд оставил без движения иск Владислава Бакальчука к супруге, «РВБ» и Wildberries

Сумма иска составляет более 350 млрд рублей, говорил Бакальчук.

  • Арбитражный суд Московской области оставил заявление Владислава Бакальчука без движения до 7 ноября 2024 года, следует из картотеки дел. Причина пока неизвестна.
  • Бакальчук подал иск к ООО «РВБ», ООО «Вайлдберриз» и Татьяне Ким (ранее Бакальчук) 4 октября 2024 года. Он оспаривает передачу активов Wildberries в РВБ — это объединённая компания маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ. Сумма иска — свыше 350 млрд рублей, говорил сам Бакальчук.
  • 3 октября 2024 года Бакальчук говорил, что подал иск в Савёловский суд Москвы, пытаясь отменить сделку по передаче домена wildberries.ru совместному с Russ юрлицу. РВБ в свою очередь заявляла о намерении подать иск на 37 млрд рублей к принадлежащей Бакальчуку компании «ВБ Девелопмент», которая занималась строительством складов для Wildberries.
  • Маркетплейс объявил об объединении с Russ в июне 2024 года, в октябре объединённая компания завершила реструктуризацию. В ООО «РВБ» 35% принадлежит ООО «Стинн» (владеет 99% в «Русс Аутдор»), 65% — ООО «Вайлдберриз» (у Ким 99%, у Бакальчука 1%).
  • Сделка сопровождается конфликтом между Ким и Бакальчуком. Последний считает, что это «захват» бизнеса, Ким опровергает эту информацию. В сентябре 2024 года у офиса Wildberries произошёл конфликт со стрельбой: маркетплейс заявил о попытке Бакальчука «незаконно проникнуть» в помещение, а тот назвал ситуацию «провокацией». Бакальчуку предъявили обвинения, но затем отпустили.

#новости #wildberries

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52 комментария
umudumu

Основательница «Вайлдберриз» (ранее «Ягодки» — прим. VC) Татьяна Ким (ранее Бакальчук — прим. VC) зарегистрировалась в соцсети «Икс» (ранее «Твиттер» — прим. VC), где рассказала, что хранит деньги в «Т-Банке» (ранее «Тинькофф» — прим. VC) и читает книги в «Яндекс Книгах» (ранее «Букмейт» — прим. VC).

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Филипп Гаврилов

— прим. VC (ранее «Цукерберг Позвонит»)

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Нейрослав Жепетеев
3
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Шишмарев

семейные разборки превращаются в бизнес-триллер с элементами экшена и бюджетом больше, чем у Марвел

21
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Елизавета Дроздова

Уже сбилась какая это часть

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Sasha Step

до 7 ноября? Звери. Целый месяц на виси без интересных бизнес новостей?

10
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МИНИСТЕРСТВО ЮНОСТИ

Постараемся исправить эту проблему.

4
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