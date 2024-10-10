Суд отказался арестовывать долю Татьяны Ким в «Вайлдберриз» по иску Владислава Бакальчука

Он подал его 4 октября 2024 года — к самой Ким, упомянутому ООО и объединённому юрлицу Wilberries и Russ «РВБ».Иск приняли к производству, пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы суда. Предварительное заседание назначили на 11 ноября.Бакальчук — владелец 1% в «Вайлдберриз» — оспаривает передачу активов маркетплейса в «РВБ». Среди них — банк, товарные знаки, домены, склады, фуры, «логистические мощности», программное обеспечение. Сумма иска превышает 350 млрд рублей.Вместе с иском он подал заявление о принятии обеспечительных меры и потребовал: арестовать долю Ким в «Вайлдберриз» (99%) и 65% «Вайлдберриз» в ООО «РВБ»; запретить, помимо прочего, регистрацию корпоративных изменений, выплату дивидендов и отчуждение и обременение wb.ru и wildberries.ru. И ограничить в действиях гендиректора «РВБ» Роберта Мирзояна.Суд отказался, так как меры могут заблокировать «нормальную финансово-хозяйственную деятельность» и «Вайлдберриз», и других юрлиц, нарушить права учредителей и сотрудников, а также подорвать деловую репутацию.По мнению суда, «защита интересов одной стороны не может осуществляться за счёт необоснованного ущемления прав и интересов другой». Но Бакальчук может обжаловать решение.Бакальчук. Источник фото: его личный Telegram-каналМаркетплейс объявил об объединении с оператором наружной рекламы Russ в июне 2024 года. В ООО «РВБ» 35% принадлежит ООО «Стинн» (владеет 99% в «Русс Аутдор», это основное юрлицо Russ), а 65% — ООО «Вайлдберриз». Реструктуризацию завершили к октябрю.Сделка сопровождается конфликтом между Ким и Бакальчуком. Последний считает, что это «захват» бизнеса, «активы выводятся практически за бесценок». Ким опровергает эту информацию. В сентябре дошло до стрельбы в офисе Wildberries, в результате которой погибли двое. Бакальчуку предъявили обвинения, но затем отпустили.#новости #wildberries #захватwildberries
сериала продолжается! но только почему он на свободе???
Какой штраф готовы заплатить?
Лучше бы бородавки с лица удалил
Суд отказался, так как меры могут заблокировать «нормальную финансово-хозяйственную деятельность» и «Вайлдберриз», и других юрлиц, нарушить права учредителей и сотрудников, а также подорвать деловую репутацию
Интересно как. Не слышал, чтобы раньше это кого-то останавливало.