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Евгения Евсеева
Право

Бывшего гендиректора РВК Александра Повалко приговорили к четырём годам колонии

Его обвиняли «в злоупотреблении полномочиями».

  • Таганский суд Москвы приговорил бывшего гендиректора «Российской венчурной компании» (РВК) Александра Повалко к четырём годам колонии общего режима, сообщила пресс-служба московских судов.
  • Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий — ч.3 ст.285 УК. Обвинение запрашивало семь лет лишения свободы, защита настаивала на оправдательном приговоре.
  • Повалко взяли под стражу в зале суда. До вступления приговора в силу он будет находиться в СИЗО. Адвокаты собираются обжаловать приговор.
Источник: Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы
Источник: Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы
  • Александра Повалко задержали после обысков у него дома и в офисе РВК в июне 2020 года, затем поместили под домашний арест, а в сентябре — отстранили от должности. Его обвиняли в злоупотреблении полномочиями из-за невозврата $3 млн от продажи доли в стартапе Soft Machines.
  • Часть средств Повалко перечислил другому стартапу — Alion, хотя должен был вернуть их на счёт РВК, рассказывали источники «Ведомостей».
  • Повалко был не согласен с обвинениями. В РВК также неоднократно подчёркивали, что уверены в полной невиновности Повалко, называя его эффективным и честным руководителем. Участники отрасли выступали в поддержку главы РВК. Например, глава ФРИИ Кирилл Варламов предложил «заморозить институты развития» в знак протеста против ареста.
Лиана Липанова
Деньги
«Аккуратный менеджер и бюрократ»: Forbes узнал, как находящийся под домашним арестом Александр Повалко управлял РВК

В начале июня Повалко отправили под домашний арест — ему грозит до 10 лет лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями.

«Аккуратный менеджер и бюрократ»: Forbes узнал, как находящийся под домашним арестом Александр Повалко управлял РВК

#новости

22
40
40 комментариев
Ivan Petrov

Ген. Директор РБК! Будь внимателен! Тебя от тюрьмы отделяет всего одна буква

21
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ЯжПрограммист

РВК... РБК... РДК... подумал следователь.

11
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Элвис Пресли,поэт-песенник

А BBK???

3
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Uzabila

100% есть те, кто сегодня подумал, что посадили ген.дира РБК, но потом спешно стирали свои сообщения.

1
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Sasha Step

4 года за 1,5 миллиарда? Мне бы так, еще и через 2 по удо выйдет, поменять два года в тюрьме на 1,5 ярда. Не плохая рентабельность

4
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Черномырдэн

Там в жопу выебут. Жопа или ярд?

1
1
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xMax

Быстрее. В сизо вроде день за полтора, комфорт обеспечить сложнее, чем а колонии, но все еще можно.так что сочувствия не очень много)

3
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