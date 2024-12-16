Суд в Санкт-Петербурге утвердил мировое соглашение по иску «Балтики» к Сarlsberg Group на 6 млрд датских крон

В начале декабря 2024 года Carlsberg Group объявила о продаже «Балтики», урегулирование споров стало частью сделки.Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области утвердил мировое соглашение по иску пивоваренной «Балтики» к Carlsberg Breweries A/S, Carlsberg Sverige Aktiebolag, Carlsberg Deutschland GmbH и ООО «Хоппи Юнион».Компания требовала взыскать убытки в размере 6,246 млрд датских крон (около 91 млрд рублей по курсу на 16 декабря 2024 года), напоминает «Интерфакс».Carlsberg Group объявила о продаже «Балтики» менеджменту в начале декабря 2024 года. По данным Reuters, сумма сделки составила 34 млрд рублей. В рамках неё стороны договорились урегулировать все правовые споры, в том числе вопросы прав интеллектуальной собственности. Carlsberg также сохранила за собой активы в Азербайджане и Казахстане.Датская компания объявила об уходе из России ещё весной 2022 года и нашла покупателя на российский бизнес. Но летом 2023-го Владимир Путин передал российские активы группы во временное управление Росимуществу — 2 декабря 2024 года, накануне объявления о сделке, президент своим указом вывел «Балтику» из-под временного управления.«Балтика» основана в 1990 году. У компании есть заводы в восьми городах России, а среди брендов — «Балтика», «Арсенальное», «Невское», Zatecky Gus и прочие. Carlsberg Group стала владельцем 100% «Пивоваренной компании “Балтика”» в 2012 году.#новости #carlsberg #балтика
Дополнительно деньжата отжимать не стали, только бизнес забрали? Штош, схема рабочая.
А шо они, эти даны?
Карлсберг. осталась последняя бутылка.
- Одна Цена
- Две Цены
- Три Цени
Один хуй, возьмите балтику?
- Один Хуй
- Два Хуя
- Три Хуя
С паршивой овцы хоть шерсти клок
Ну все, вроде бы эта история с «Балтикой» к Сarlsberg закончилась. Хорошо, что они смогли договориться и избежать судебных разбирательств. Будем надеяться, что «Балтика» порадует вкусным пивом))
Балтика и Вкусное несовместимы