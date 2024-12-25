Девелопер «Самолёт» пожаловался в Генпрокуратуру на «потребительский экстремизм» — «Интерфакс»

К застройщику подают иски из-за некачественного строительства и отделки квартир.Источник: «Самолёт»«Интерфакс» ознакомился с письмом девелопера на имя генпрокурора Игоря Краснова, где «Самолёт» жалуется на «потребительский экстремизм».«Самолёт» отмечает, что граждан к искам склоняют «недобросовестные юрфирмы», поставившие этот процесс «на поток». По статистике, которую приводит застройщик, в 2024 году 32 организации провели экспертизу по более чем 7500 делам, представителями были одни и те же юристы. На 15 «юристов-оптовиков» приходится 70% дел.За 2021-2024 года в Москве и Подмосковье, где особенно «популярен» «потребительский экстремизм», число обратившихся в суды дольщиков выросло с 13% до 50-55%, указывает «Самолёт». В результате выплаты застройщиков за 2022 год составили 65 млрд рублей, в 2023-м — 74 млрд рублей. При этом размеры штрафов выше себестоимости отделки.«Самолёт» подготовил поправки в законы для борьбы с таким «экстремизмом»: предложил решать разногласия до суда, устранив недостатки, а также установить требования к экспертам-оценщикам и дать застройщикам отсрочку до конца 2027-го по исполнению уже принятых судебных решений.Генпрокуратура предложения девелопера перенаправила в Минэкономразвития. Там отметили, что готовы рассматривать подобные вопросы и «концептуально» поддерживают меры. Но предложения «Самолёта» могут быть на руку застройщикам и ущемить права потребителей.Например, девелопер предлагает давать застройщикам 90 дней на устранение недостатков — но это может создать «дополнительные расходы и неудобства» для граждан и их семей. Также «Самолёт» считает, что если жилец сам устраняет недостатки и берёт с застройщика компенсацию, сумма не должна превышать расходы девелопера на отделку. Но в Минэкономразвития считают, что расходы могут быть выше этой суммы. Полина ЛааксоРитейл10 дек«М.Видео-Эльдорадо», Restore: и другие сообщили о бездействии правоохранительных органов по вопросу потребительского экстремизма Когда покупатели намеренно портят купленные устройства, чтобы вытребовать компенсацию за «брак». #новости #девелоперы #самолёт
А сдавать людям жилье с нормальной отделкой? нее, зачем
Ах ты потребительский экстремист.
Теперь отстаивание своих прав называется экстремизмом?
До этото видимо жаловались меньше, просто замалчивали
А теперь узнали, что не норма принимать такое жильё
А что тебе обязаны вообще отделку делать?) ты кто вообще такой. Во всём мире продают коробки, каждый скм потом нанимает дизайнера и тд
ага, держи карман шире!))
Название юрфирм, поставивших на поток подобные дела, в студию!