Девелопер «Самолёт» пожаловался в Генпрокуратуру на «потребительский экстремизм» — «Интерфакс»

Генпрокуратура предложения девелопера перенаправила в Минэкономразвития. Там отметили, что готовы рассматривать подобные вопросы и «концептуально» поддерживают меры. Но предложения «Самолёта» могут быть на руку застройщикам и ущемить права потребителей.

Например, девелопер предлагает давать застройщикам 90 дней на устранение недостатков — но это может создать «дополнительные расходы и неудобства» для граждан и их семей. Также «Самолёт» считает, что если жилец сам устраняет недостатки и берёт с застройщика компенсацию, сумма не должна превышать расходы девелопера на отделку. Но в Минэкономразвития считают, что расходы могут быть выше этой суммы.