Суд обязал «партнёра» Hamster Kombat Эдуарда Гуриновича выплатить 2,5 млн рублей по делу об инфобизнесе

Важное отличие нашей программы от коучей и наставников из Instagram*:
— Никакой мотивации и фраз «дело в тебе», «верь в себя».
— Никаких призывов «повышай уровень нормы своей жизни и бизнес сам вырастет».
— Никаких универсальных таблеток «счастье» и кнопок «бабло».
Заработать с хомяков несколько млн $, чтобы потом выплатить 2,5млн РУБЛЕЙ штрафа.
Слушайте, отличная схема, у депутатов научились? Главное публично дать по попе)
Это только 50% предоплата за курс несостоявшийся
Человеку который платит по пять лямов за то, что ему скажут как вести бизнес не поможет уже ничто и никто.
На что только не пойдёшь ради денег...
Тапалку с молотком судьи еще никто не сделал? 👨🏻⚖️
Там вего на 2,5млн претензия. Думаю, что он на жизнь больше тратит в месяц.
Она есть в реальной жизни