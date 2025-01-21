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Полина Лааксо
Право

Суд обязал «партнёра» Hamster Kombat Эдуарда Гуриновича выплатить 2,5 млн рублей по делу об инфобизнесе

В 2022 году он запустил курс «Совет Директоров» вместе с главой сервиса YouDo Денисом Кутергиным.

  • Внимание на решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти от декабря 2024 года обратил внимание Telegram-канал Baza. Иск подал предприниматель Виктор Шкурский: он внёс 50%-ную предоплату за курс в размере 2,5 млн рублей, но «никаких услуг не получил и не мог получить».
  • «Совет Директоров» — полугодовой курс «для предпринимателей с уже существующим бизнесом», которым нужны «партнёры по подписке»: чтобы улучшить стратегии, структурировать сделки и обзавестись бизнес-контактами. Туда «берут не всех, а тех, с кем интересно» и чей бизнес приносит прибыль.

Важное отличие нашей программы от коучей и наставников из Instagram*:

— Никакой мотивации и фраз «дело в тебе», «верь в себя».

— Никаких призывов «повышай уровень нормы своей жизни и бизнес сам вырастет».

— Никаких универсальных таблеток «счастье» и кнопок «бабло».

Эдуард Гуринович
  • Авторы «гарантировали достижение определённых» результатов — ими могли быть проработанные инвестмодели и обновлённая оргструктура. Однако Шкурский не получил ни личную стратегию развития, ни доступ к записям лекций. Участие ответчика «было минимальным и свелось к презентации курса и получению денег», следует из материалов суда.
  • Последний также отметил, что у Гуриновича нет лицензии на осуществление образовательной деятельности, и постановил взыскать с него сумму «неосновательного обогащения». Сам ответчик возражений не высказал и не явился на слушание.
Гуринович. Источник фото: Neva Today
Гуринович. Источник фото: Neva Today
  • Гуринович — сооснователь сервиса по продаже подержанных автомобилей CarPrice и микрофинансовой фирмы CarMoney. В июне 2024 года The Bell со ссылкой на источники называло его одним из бенефициаров Telegram-«тапалки» Hamster Kombat.
  • Сам он сказал только то, что вместе с «командой выкупил [у создателей] права на торговую марку» в России. При этом на причастность именно к запуску позже указывали связанные с ним компании Ad.ru и Arenum.
  • Депутаты предлагали ужесточить регулирование инфобизнеса: запретить запускать курсы без лицензий, ввести коды ОКВЭД, обязать блогеров предупреждать подписчиков об отсутствии гарантий результата.
  • Среди громких дел — обвинение основателя «Like Центр» Аяза Шабутдинова в мошенничестве. Некоторые покупатели его курсов сообщили, что те сводились к призыву «верьте в себя, и всё получится». Он находится в СИЗО с 2023 года и даже оттуда умудрился запустить новый инфопроект.

*Instagram принадлежит признанной в России экстремистской и запрещённой организации Meta.

#инфобизнес #новости #эдуардгуринович

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25 комментариев
Суцкевер Семен - Fond&Flow

Заработать с хомяков несколько млн $, чтобы потом выплатить 2,5млн РУБЛЕЙ штрафа.
Слушайте, отличная схема, у депутатов научились? Главное публично дать по попе)

11
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vobla

Это только 50% предоплата за курс несостоявшийся

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Big Lebovvski (Владислав)

Человеку который платит по пять лямов за то, что ему скажут как вести бизнес не поможет уже ничто и никто.

3
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Извините, я вас прокляла

На что только не пойдёшь ради денег...

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Ilya Brin

Тапалку с молотком судьи еще никто не сделал? 👨🏻‍⚖️

2
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Constantine R.

Там вего на 2,5млн претензия. Думаю, что он на жизнь больше тратит в месяц.

1
1
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Edward

Она есть в реальной жизни

1
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