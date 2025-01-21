Суд обязал «партнёра» Hamster Kombat Эдуарда Гуриновича выплатить 2,5 млн рублей по делу об инфобизнесе

Важное отличие нашей программы от коучей и наставников из Instagram*:

— Никакой мотивации и фраз «дело в тебе», «верь в себя».

— Никаких призывов «повышай уровень нормы своей жизни и бизнес сам вырастет».

— Никаких универсальных таблеток «счастье» и кнопок «бабло».