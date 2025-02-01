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Полина Лааксо
Право

Арбитражный суд обеспечил Росавиации доступ к управлению аэропортом Домодедово

Ранее он арестовал имущество группы «Домодедово» — по иску Генпрокуратуры.

  • Представители федерального агентства должны получить доступ «к деятельности юрлица, в том числе к финансовой и технической документации, программным и аппаратным комплексам, а также к управленческому процессу», чтобы обеспечить бесперебойную работу транспорта и безопасность граждан, пишет «РИА Новости» со ссылкой на решение Арбитражного суда Московской области.
  • Бенефициарам группы в лице Дмитрия Каменщика и Валерия Когана запретили отчуждать активы, открывать новые счета и предпринимать действия, которые могут «дестабилизировать» работу гавани или ухудшить положение работников.
Источник фото: «РИА Новости»
Источник фото: «РИА Новости»
  • Генпрокуратура подала иск к группе «Домодедово» и владельцам 28 января 2025 года. Среди ответчиков — больше 30 компаний. Истец счёл, что группа оказалась под иностранным контролем, так как у Каменщика есть гражданство Турции и ОАЭ, а у Когана — Израиля, писали СМИ.
  • 30 января суд арестовал имущество группы и запретил вносить изменения в ЕГРЮЛ, кроме тех, что инициировало Росимущество. Следующее заседание по делу назначено на 28 февраля.

#новости #домодедово

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33 комментария
Азат

Как будто они вчера стали гражданами других стран. Думается надо было раньше об этом думать, до этого времени почему то никого не смущало их гражданство.

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Moscow Golem

там сроки подачи доков год чтоли, за год неудосужились легализоваться "забыли" бумажки донести в налоговую. в США у них бы за такое помимо изьятия бизнеса еще и в тюрьму бросили как мошенников

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Суцкевер Семен - Fond&Flow

"Истец счёл, что группа оказалась под иностранным контролем, так как у Каменщика есть гражданство Турции и ОАЭ, а у Когана — Израиля"
_
А в России бывает по другому? Странно, что это его смутило

9
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Фанат Феникс Мари

Дык казна пустеет, милорд

5
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Адам Ньюман

Новые времена пришли, наконец-то

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Борис

Почему до сих пор не арестованы активы Роснефти, там вообще прямое иностранное участие и влияние.
Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственное АО "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", а 0,76% - ООО "РН-Капитал". В начале 2022 года ВР заявляла, что выйдет из участия в "Роснефти", но пока сообщений о факте продажи британской компанией своей доли не было.
https://www.interfax.ru/business/968508

www.interfax.ru
Акционеры "Роснефти" утвердили финальные дивиденды за 2023 год в 29,01 руб./акция
1
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Вадим Д.

Очередное торжество судебной системы. Все ликуют.

4
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