Арбитражный суд обеспечил Росавиации доступ к управлению аэропортом Домодедово

Ранее он арестовал имущество группы «Домодедово» — по иску Генпрокуратуры.Представители федерального агентства должны получить доступ «к деятельности юрлица, в том числе к финансовой и технической документации, программным и аппаратным комплексам, а также к управленческому процессу», чтобы обеспечить бесперебойную работу транспорта и безопасность граждан, пишет «РИА Новости» со ссылкой на решение Арбитражного суда Московской области.Бенефициарам группы в лице Дмитрия Каменщика и Валерия Когана запретили отчуждать активы, открывать новые счета и предпринимать действия, которые могут «дестабилизировать» работу гавани или ухудшить положение работников.Источник фото: «РИА Новости»Генпрокуратура подала иск к группе «Домодедово» и владельцам 28 января 2025 года. Среди ответчиков — больше 30 компаний. Истец счёл, что группа оказалась под иностранным контролем, так как у Каменщика есть гражданство Турции и ОАЭ, а у Когана — Израиля, писали СМИ.30 января суд арестовал имущество группы и запретил вносить изменения в ЕГРЮЛ, кроме тех, что инициировало Росимущество. Следующее заседание по делу назначено на 28 февраля.#новости #домодедово
Как будто они вчера стали гражданами других стран. Думается надо было раньше об этом думать, до этого времени почему то никого не смущало их гражданство.
там сроки подачи доков год чтоли, за год неудосужились легализоваться "забыли" бумажки донести в налоговую. в США у них бы за такое помимо изьятия бизнеса еще и в тюрьму бросили как мошенников
"Истец счёл, что группа оказалась под иностранным контролем, так как у Каменщика есть гражданство Турции и ОАЭ, а у Когана — Израиля"
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А в России бывает по другому? Странно, что это его смутило
Дык казна пустеет, милорд
Новые времена пришли, наконец-то
Почему до сих пор не арестованы активы Роснефти, там вообще прямое иностранное участие и влияние.
Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственное АО "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", а 0,76% - ООО "РН-Капитал". В начале 2022 года ВР заявляла, что выйдет из участия в "Роснефти", но пока сообщений о факте продажи британской компанией своей доли не было.
https://www.interfax.ru/business/968508
Очередное торжество судебной системы. Все ликуют.