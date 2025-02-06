Разработчик чипов Arm перестал угрожать Qualcomm отзывом лицензии на производство процессоров на его архитектуре

Компания отозвала уведомление о нарушении лицензии, которое направил Qualcomm в октябре 2024 года.Об этом рассказал гендиректор Qualcomm Кристиано Амон во время звонка с инвесторами, пишет Reuters.Arm отзывает предупреждение о нарушении, которое направила в октябре 2024 года, и не собирается разрывать лицензию с разработчиком процессоров.Источник: BloombergКонфликт между компаниями связан с покупкой Qualcomm в 2021 году стартапа Nuvia, который тоже выпускал процессоры на архитектуре Arm. Лицензию на это у него отозвали в 2023 году.Arm утверждал, что после сделки стороны должны были пересмотреть контракт между Nuvia и Arm, но этого не случилось. Поэтому Qualcomm якобы нельзя было использовать наработки Nuvia. Те создали технологию Oryon, которая лежит в основе современных процессоров Qualcomm, например, представленном в октябре 2024 года Snapdragon 8 Elite.Поэтому Arm в 2022 году подал иск к Qualcomm о нарушении условий лицензионного соглашения. В октябре 2024 года он также пригрозил отозвать разрешение на производство процессоров на его архитектуре — и дал Qualcomm 60 дней на «исправление нарушения». В декабре 2024-го суд постановил, что Qualcomm ничего не нарушал.#новости #arm #qualcomm
Хорошо, что всё разрешилось. Видно, что компании нашли общий язык, а суд решил, что нарушений не было
Дональд и тут преуспел.
Занесли пару чемоданчиков)