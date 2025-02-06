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Евгения Евсеева
Право

Разработчик чипов Arm перестал угрожать Qualcomm отзывом лицензии на производство процессоров на его архитектуре

Компания отозвала уведомление о нарушении лицензии, которое направил Qualcomm в октябре 2024 года.

  • Об этом рассказал гендиректор Qualcomm Кристиано Амон во время звонка с инвесторами, пишет Reuters.
  • Arm отзывает предупреждение о нарушении, которое направила в октябре 2024 года, и не собирается разрывать лицензию с разработчиком процессоров.
Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Конфликт между компаниями связан с покупкой Qualcomm в 2021 году стартапа Nuvia, который тоже выпускал процессоры на архитектуре Arm. Лицензию на это у него отозвали в 2023 году.
  • Arm утверждал, что после сделки стороны должны были пересмотреть контракт между Nuvia и Arm, но этого не случилось. Поэтому Qualcomm якобы нельзя было использовать наработки Nuvia. Те создали технологию Oryon, которая лежит в основе современных процессоров Qualcomm, например, представленном в октябре 2024 года Snapdragon 8 Elite.
  • Поэтому Arm в 2022 году подал иск к Qualcomm о нарушении условий лицензионного соглашения. В октябре 2024 года он также пригрозил отозвать разрешение на производство процессоров на его архитектуре — и дал Qualcomm 60 дней на «исправление нарушения». В декабре 2024-го суд постановил, что Qualcomm ничего не нарушал.

#новости #arm #qualcomm

3 комментария
Ян Конев

Хорошо, что всё разрешилось. Видно, что компании нашли общий язык, а суд решил, что нарушений не было

1
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Иванов Иван

Дональд и тут преуспел.

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Timur

Занесли пару чемоданчиков)

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