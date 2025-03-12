Суд арестовал активы «Главпродукта» по иску Генпрокуратуры

Производителя консервов в октябре 2024 года передали во временное управление Росимущества.Арбитражный суд Московской области принял обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры к «Главпродукту» и его владельцу Леониду Смирнову, пишет «Прайм».Под арест попали движимое и недвижимое имущество компании, а также акции и доли более 30 юрлиц, входящих в состав холдинга. Кроме того, суд запретил вносить изменения в ЕГРЮЛ, касающиеся компаний группы.При этом суд отказался обязать Смирнова «обеспечить сохранность движимого и недвижимого имущества» группы, запретить ему «открывать новые банковские счета» и «давать кому бы то ни было указания об отчуждении имущества».В октябре 2024 года Владимир Путин своим указом передал во временное управление Росимущества «Главпродукт» и ещё несколько российских юрлиц.После этого Universal Beverage Company заявила о «незаконности смены владельцев» у её бизнеса в России. По словам компании, Росимущество получило акции нескольких её предприятий, хотя «временное управление не предполагает смены собственника». Также она подала три иска в московский Арбитражный суд.В феврале 2025 года Universal Beverage Company также оспорила в Арбитражном суде Москвы передачу «Промсельхозинвеста» Росимуществу и подала заявление об обеспечительных мерах. Заявление суд отклонил. В марте Генпрокуратура подала иск к Смирнову: она требовала изъять в доход государства его активы и обвинила предпринимателя в выводе почти 1,4 млрд рублей.Источник: iRecommend«Главпродукт» — крупнейший в России производитель консервов. Компания основана в 1999 году через американскую Universal Beverage. Её владелец — Леонид Смирнов, гражданин США российского происхождения.#новости #главпродукт